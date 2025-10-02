Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα – «Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες»

Η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μία φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης χαρακτηρίστηκαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες. Στην φωτογραφία απεικονίζονται και άλλοι βουλευτές από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Στην λεζάντα της φωτογραφίας η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι «Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».

Στην φωτογραφία απεικονίζονται και οι βουλευτές της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου και Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ Μαρία- Νεφέλη Χατζηιωαννίδου.