Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα – «Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ

Η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μία φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης χαρακτηρίστηκαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες. Στην φωτογραφία απεικονίζονται και άλλοι βουλευτές από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Στην λεζάντα της φωτογραφίας η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι «Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».

Στην φωτογραφία απεικονίζονται και οι βουλευτές της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου και Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ Μαρία- Νεφέλη Χατζηιωαννίδου.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για κύριες συντάξεις: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις εκκρεμείς αιτήσεις σ...

Λογαριασμοί ρεύματος Οκτωβρίου 2025: Τι δήλωσε ο Παπασταύρου

Tα 3 ζώδια που είναι γεννημένα να εμπνέουν τους άλλους – «Έχετε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:27 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος στην Πολιτική Γραμματεία: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος και αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την προοδευτική διέξοδο

Στην επίθεση στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην ε...
20:12 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ-Μελάς στην Εξεταστική: Καμία παράνομη πληρωμή δεν έκανα, ούτε απαίτησα ή εκβίασα – Ούτε κοινές επαφές, ούτε ίδιο κύκλο είχαμε με Βορίδη

«Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, ουδέποτε διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα για να ...
20:07 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Μαρκόπουλος: Να σταθούμε με σεβασμό στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι, να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη

Ανάρτηση έκανε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι και το αίτη...
19:29 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Χαρίτσης για την 4η Belharra: Καμιά φρεγάτα δεν υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος

«Καμιά φρεγάτα δεν υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος», ανέφερε από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης