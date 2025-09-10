Ντόρα Μπακογιάννη: «Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, μπορούμε τουλάχιστον να σώσουμε ζωές»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη

Η Ντόρα Μπακογιάννη, ως εισηγήτρια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) για τη Μέση Ανατολή και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, κατέθεσε γραπτή δήλωση με αίτημα να αυξηθούν οι ιατρικές εκκενώσεις ασθενών, κατά προτεραιότητα παιδιών, από τη Γάζα προς τα ευρωπαϊκά κράτη.

Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Δεν μπορώ να το πιστέψω – Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα»

Με δεδομένο ότι εκατοντάδες άνθρωποι -ανάμεσά τους και πολλά παιδιά- έχουν χάσει τη ζωή τους περιμένοντας ένα κρεβάτι νοσοκομείου, η πρωτοβουλία της Ντόρας Μπακογιάννη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Στόχος της είναι να κινητοποιηθούν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και να αναλάβουν δράση μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

«Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, μπορούμε τουλάχιστον να σώσουμε ζωές», τονίζει η κ. Μπακογιάννη, επιμένοντας πως η Ευρώπη έχει τόσο τα μέσα όσο και την υποχρέωση να δώσει ελπίδα στους αμάχους της Γάζας.

20:16 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

