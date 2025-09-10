Σάκης Κατσούλης: «Νιώθω αισθητά καλύτερα…» – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Αρχές του μήνα ο Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα. Ο δύο φορές νικητής του Survivor έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, το πρόβλημα που περνάει με την υγεία του, καθώς και όλες τις κινήσεις που έχει κάνει από τότε για να το αντιμετωπίσει. Το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) ο επιχειρηματίας αποκάλυψε με ένα story του στο λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πως μετά την μικροεπέμβαση στην οποία υποβλήθηκε χθες, νιώθει καλύτερα.

Στο Instagram story του, ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε μία φωτογραφία του, στην οποία τον βλέπουμε μέσα σε ένα ασανσέρ.

Ο δύο φορές νικητής του Survivor έγραψε στην ανάρτησή του ότι: «Στα καλά νέα σήμερα!!! Νιώθω αισθητά καλύτερα μετά την χθεσινή ενδοτυμπανική έγχυση κορτιζόνης.

Όταν με το καλό τελειώσει όλο αυτό και έχω μία συνολική εικόνα θα σας πω όλα όσα έμαθα και εύχομαι να βοηθήσω έστω και 1%… Πάντα με την δική μου ταπεινή οπτική και προσωπική εμπειρία!!! Σας ευχαριστώ όλους για τα χιλιάδες μηνύματα, τις προσευχές σας και τη δύναμή σας!!! Υγεία σε όλο τον κόσμο…».