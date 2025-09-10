Σωτήρης Κοντιζάς: Χόρεψε νησιώτικα σε γάμο – Βίντεο

Ο Σωτήρης Κοντιζάς έχει κλέψει τις καρδιές του κόσμου που παρακολουθεί φανατικά την ελληνική εκδοχή του «MasterChef». Ο επιτυχημένος σεφ, που συμμετέχει ως κριτής στο αγαπημένο ριάλιτι μαγειρικής από το 2017, στη διάρκεια των επεισοδίων του διαγωνισμού έχει δείξει μερικές πτυχές του χαρακτήρα του, τις οποίες το κοινό έχει λατρέψει.

Αν κάτι δεν ξέραμε για τον Σωτήρη Κοντιζά, είναι ότι απολαμβάνει να χορεύει νησιώτικα, κάτι που αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram, το βράδυ της Τρίτης (9/9).

Σε stories που έκανε ο σεφ και επιχειρηματίας, ενημέρωσε τους ακολούθους του στην πλατφόρμα, πως χθες βρέθηκε σε γάμο φίλων του.

Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσίευσε από το γλέντι που πραγματοποιήθηκε μετά το Μυστήριο, βλέπουμε τον Σωτήρη Κοντιζά μαζί με άλλους καλεσμένους, να χορεύει νησιώτικα ενθουσιασμένος.

Όσοι κάθονταν και δεν είχαν σηκωθεί να χορέψουν, χτυπούσαν παλαμάκια στον ρυθμό της μουσικής και παρακολουθούσαν τον κριτή του MasterChef.