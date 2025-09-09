Σάκης Κατσούλης: «Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση…» – Η νέα εξέταση για το πρόβλημα υγείας του

Ο Σάκης Κατσούλης με ένα story του στο Instagram προφίλ του την προηγούμενη εβδομάδα, γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα. Από τότε, τόσο ο επιχειρηματίας και δύο φορές νικητής του Survivor, όσο και η μέλλουσα σύζυγός του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έχουν κάνει διάφορες αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα, με τις οποίες έχουν μοιραστεί τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Σε story του το απόγευμα της Δευτέρας (8/9), ο Σάκης Κατσούλης ενημέρωσε τους ακολούθους του πως έκανε μαγνητική για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και παρέλαβε τα αποτελέσματα.

«Επόμενο και βασικό βήμα ύστερα από αρκετές γνώμες ήταν η μαγνητική… Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση… Οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάω ενήμερους γιατί πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που ταλαιπωρείται από το ίδιο πρόβλημα και δεν βρίσκει θεραπεία…», έχει γράψει ο επιχειρηματίας στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Σάκης Κατσούλης είχε βρεθεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.