Συγκινεί η Σίσσυ Χρηστίδου: «Βαρύ και αν το έχεις περάσει ξέρεις…»

Η Σίσσυ Χρηστίδου εκτός από μία επιτυχημένη παρουσιάστρια, είναι και μητέρα δύο αγοριών, του Φίλιππου-Ραφαήλ, που γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου του 2008 και του Μιχαήλ-Άγγελου, που ήρθε στη ζωή στις 29 Αυγούστου του 2013. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που το μεγάλο της παιδί πηγαίνει στο σχολείο και το πρωί της Δευτέρας (8/9) έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, με την μορφή του Instagram story, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράζεται τα συναισθήματά της, για το γεγονός πως ο γιος της Φίλιππος ξεκίνησε την Γ’ Λυκείου, με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα.

Στο βίντεο, η επιτυχημένη παρουσιάστρια αναφέρει πως: «Καλημέρα ρε παιδιά. Σήμερα είναι η τελευταία “πρώτη μέρα σχολείου” για τον μεγάλο μου γιο. Βαρύ και αν το έχεις περάσει ξέρεις, αν δεν το έχεις περάσει σε προειδοποιώ, αν πρόκειται να το περάσεις…».

«Μία αγωνία ότι ξαφνικά αυτή είναι η τελευταία χρονιά που μένει σπίτι, του χρόνου τέτοια εποχή κάπου θα σπουδάζει. Πότε έγινε αυτό; Πότε πρόλαβε; Δεν ξέρω. Ουσιαστικά είναι και η τελευταία χρονιά που ζει στο σπίτι σαν παιδί. Μετά επισκέψεις, κατάλαβες», πρόσθεσε.