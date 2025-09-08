Γιώργος Καρκάς: Ξέσπασε κατά της Λένας Δροσάκη – «Επιλέγει να σκηνοθετήσει αυτήν που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό»

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε πως τη νέα θεατρική σεζόν, η Λένα Δροσάκη θα αναλάβει να σκηνοθετήσει την παράσταση «Danny and the Deep Blue Sea». Ο Γιώργος Καρκάς μέσα από ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebok, ξέσπασε κατά της ηθοποιού, υποστηρίζοντας πως στο έργο θα συνεργαστεί με μία από τις καταγγέλλουσες στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Στο post του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Καρκάς έγραψε: «Μιλάμε για θράσος! Και για να γνωρίζουμε όλοι το… ποιόν. Αυτή η κυρία επιλέγει να σκηνοθετήσει αυτήν που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό, κατηγορία για την οποία ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.

Η ηθοποιός σε αυτή την παράσταση είναι αυτή που έκλεισε τον Πέτρο Φιλιππίδη στη φυλακή για ένα χρόνο (και που τώρα είναι κατηγορούμενη, αν δεν το ξέρετε) και ήταν η αιτία για να καταστραφεί ο Φιλιππίδης σε όλα τα επίπεδα.

Μάλλον η κυρία Δροσάκη δεν θεωρεί κακοποίηση το να μπαίνει κάποιος στη φυλακή για ένα χρόνο για ένα αδίκημα που δεν διέπραξε. Εδώ δεν ντράπηκε να φωτογραφίζεται έξω από ένα δικαστήριο με το οποίο δεν είχε καν σχέση, θα μου πεις.

Στο μεταξύ, στο δικαστήριο είπαν ότι δεν γνωριζόντουσαν. Τελικά γνωριζόντουσαν ή όχι; (γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της δίκης). Νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ηλίθιους; Αναρωτιέμαι! Καλώς ή κακώς το “ποιόν” της “πρώτης σκηνοθεσίας της κυρίας Δροσάκη”, θα μαθευτεί.

Εξευτέλισαν το βίωμα του βιασμένου ανθρώπου κάνοντάς το ευτελές αφήγημα για κάθε χρήση, εξευτέλισαν τους βασικούς κανόνες ενός κράτους δικαίου και τώρα μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Καλή επιτυχία στην “πρώτη σκηνοθεσία” σας κυρία Δροσάκη!».