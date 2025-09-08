Γιώργος Καρκάς: Ξέσπασε κατά της Λένας Δροσάκη – «Επιλέγει να σκηνοθετήσει αυτήν που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Καρκάς

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε πως τη νέα θεατρική σεζόν, η Λένα Δροσάκη θα αναλάβει να σκηνοθετήσει την παράσταση «Danny and the Deep Blue Sea».  Ο Γιώργος Καρκάς μέσα από ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebok, ξέσπασε κατά της ηθοποιού, υποστηρίζοντας πως στο έργο θα συνεργαστεί με μία από τις καταγγέλλουσες στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. 

Στο post του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Καρκάς έγραψε: «Μιλάμε για θράσος! Και για να γνωρίζουμε όλοι το… ποιόν. Αυτή η κυρία επιλέγει να σκηνοθετήσει αυτήν που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό, κατηγορία για την οποία ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.

Η ηθοποιός σε αυτή την παράσταση είναι αυτή που έκλεισε τον Πέτρο Φιλιππίδη στη φυλακή για ένα χρόνο (και που τώρα είναι κατηγορούμενη, αν δεν το ξέρετε) και ήταν η αιτία για να καταστραφεί ο Φιλιππίδης σε όλα τα επίπεδα.

Μάλλον η κυρία Δροσάκη δεν θεωρεί κακοποίηση το να μπαίνει κάποιος στη φυλακή για ένα χρόνο για ένα αδίκημα που δεν διέπραξε. Εδώ δεν ντράπηκε να φωτογραφίζεται έξω από ένα δικαστήριο με το οποίο δεν είχε καν σχέση, θα μου πεις.

Στο μεταξύ, στο δικαστήριο είπαν ότι δεν γνωριζόντουσαν. Τελικά γνωριζόντουσαν ή όχι; (γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της δίκης). Νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ηλίθιους; Αναρωτιέμαι! Καλώς ή κακώς το “ποιόν” της “πρώτης σκηνοθεσίας της κυρίας Δροσάκη”, θα μαθευτεί.

Εξευτέλισαν το βίωμα του βιασμένου ανθρώπου κάνοντάς το ευτελές αφήγημα για κάθε χρήση, εξευτέλισαν τους βασικούς κανόνες ενός κράτους δικαίου και τώρα μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Καλή επιτυχία στην “πρώτη σκηνοθεσία” σας κυρία Δροσάκη!».

Γιώργος Καρκάς

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο: Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής – «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

Αεροδιακομιδές: Καθημερινές γέφυρες ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Νέο τοπίο από το 2026 για τα τεκμήρια διαβίωσης: Σε ποιες περιπτώσεις μειώνονται

Δημόσιο: Έρχονται αυξήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων- Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν και ποιους αφορούν

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις για να κάνετε άμεσα την Smart TV σας πιο ιδιωτική
περισσότερα
17:46 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Λάγιος: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και χειριστικός, άργησα να το συνειδητοποιήσω»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε ο Γιώργος Λάγιος, η οποία προβλήθηκε το ...
17:16 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Ηλιάκη: «Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με τις άλλες μαμάδες στις κούνιες» – Η αποκάλυψη της παρουσιάστριας

Καλεσμένοι στο «Πρωίαν σε είδον» ήταν την Δευτέρα (8/9) η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλη...
15:39 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η νέα ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της – «Μακάρι κάθε μέρα να ήταν πλημμυρισμένη με τόση αγάπη…»

Τον γιο της έφερε στον κόσμο πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η αγαπημένη ηθοπο...
14:17 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στη Βρετανία: Ελπίδες για συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία για μια τετραήμερη επίσκεψη, προκαλώντας ελπίδες για μ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος