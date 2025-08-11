Αθηνά Οικονομάκου – Λένα Δροσάκη: Συνάντησαν τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο στην Άνδρο

Την Άνδρο έχουν επιλέξει για να περάσουν μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης, η Αθηνά Οικονομάκου και η Λένα Δροσάκη. Μάλιστα, οι δύο φίλες έχουν ανεβάσει στα προφίλ τους στο Instagram διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές τους στο παραμυθένιο νησί.

Στη διάρκεια μίας εξόρμησής τους σε παραλία του νησιού, η Αθηνά Οικονομάκου και η Λένα Δροσάκη συνάντησαν τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και η πρώτη αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός με ένα Instagram story που έκανε.

Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή, μαζί με την συνάδελφό και φίλη της και τον επιτυχημένο δημοσιογράφο.

«Όμορφες συναντήσεις!!!», έχει γράψει η Αθηνά Οικονομάκου στη λεζάντα του story της.