Άριελ Κωνσταντινίδη: «Είμαστε πολύ καλά, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία» – Οι δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε τη Παρασκευή (8/8) η Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία έφερε στο κόσμο την κόρη της. Η ηθοποιός είχε ήδη δύο γιους, τους δίδυμους Δαναό και Φοίβο, που ήρθαν στη ζωή τον Μάρτιο του 2017. Το πρωί της Δευτέρας (11/8) μίλησε στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, για τον ερχομό του μωρού της.

«Είμαστε πολύ καλά, είναι 3 ημερών. Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία! Είναι πολύ ωραία», είπε αρχικά η ευτυχισμένη μητέρα.

Συνεχίζοντας, η Άριελ Κωνσταντινίδη αναφέρθηκε στο λόγο που μίλησε ανοιχτά για το “ταξίδι” της στη μητρότητα, εξηγώντας πως: «Ο λόγος που μίλησα ήταν για να είναι μία έμπνευση και ότι όλα γίνονται, όλα μπορούν να γίνουν, είναι το πώς διαλέγεις να περπατήσεις αυτή τη ζωή. Κυριαρχεί σε εμένα η τόλμη και η θεληματικότητα. Το ψάχνω πάρα πολύ, απ’ όλα τα σημεία, για να βγαίνει μόνο αλήθεια και καλό».

«Είναι πολύ προσωπικός δρόμος. Δεν είναι ο δικός μου ο δρόμος που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος. Εγώ απλώς με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις και γιατί το θες. Γιατί άλλο είναι το πείσμα, τα πρέπει, το τι λένε οι άλλοι και άλλο το τι θέλει η καρδιά σου», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τους γιους της, η Άριελ Κωνσταντινίδη εξομολογήθηκε πως: «Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένειά μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα πολύ ότι είναι μία εκκρεμότητα για εμένα, για πάρα πολλούς λόγους. Τα παιδιά ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέλφια. Είναι 8 ετών, συζητάμε πάντα. Ανάλογα με την ηλικία τους, το τι πληροφορία χρειάζεται να τους έρθει».