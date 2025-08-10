Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της μέσα από το μαιευτήριο

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία την Παρασκευή (8/8) έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, σε ηλικία 53 ετών.

Σημειώνεται ότι η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει και δίδυμους γιους που ήρθαν στον κόσμο στις 22 Μαρτίου 2017 και ονομάζονται Δαναός και Φοίβος.

Το απόγευμα της Κυριακής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο. Στη μία ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας τρυφερά στην αγκαλιά της το κοριτσάκι της, και σε μία ακόμη δείχνει την καρτέλα με τα στοιχεία της νεογέννητης κόρης της.