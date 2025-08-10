Βόρεια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που είχε ρημάξει περίπτερα – 3 συλλήψεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόρεια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που είχε ρημάξει περίπτερα – 3 συλλήψεις

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, Κηφισιάς, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Πεύκης – Λυκόβρυσης καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα (συμμορία) τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές προϊόντων κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από περίπτερα στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 5-8-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, 2 ημεδαποί, ηλικίας 54 και 30 ετών καθώς και 34χρονη αλλοδαπή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι κατά τον τελευταίο μήνα είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά επέλεγαν το περίπτερο-στόχο τους και στη συνέχεια προσέγγιζαν με όχημα το περίπτερο όπου αφαιρούσαν πλήθος προϊόντων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 2 μαχαίρια και σπαθί.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις κλοπών προϊόντων από περίπτερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντα του enikos.gr από την δράση τους:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:32 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Στεφάνη Πρέβεζας 

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέ...
19:47 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Καταγγελία για ασανσέρ που έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Μία σοβαρή καταγγελία για ασανσέρ που έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο στο νοσοκομείο “...
19:39 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την σορό άνδρα που εντοπίστηκε να επιπλέει στο λιμάνι 

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό, για τον άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής, από ...
19:17 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Τροχαίο δυστύχημα έξω από την Ασπροβάλτα: Νεκρή 67χρονη πεζή που παρασύρθηκε από μηχανή – Ήταν με την 11χρονη εγγονή της

Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από οδηγό δίκυκλου στην εθνική οδό Θεσσ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια