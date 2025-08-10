Κόλαση φωτιάς στην Πρέβεζα: Μάχη με τις φλόγες σε Βρυσούλα, Καστροσυκιά και Στεφάνη – Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιές στην Πρέβεζα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή της Βρυσούλας, όπου το Σάββατο εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά και απείλησε το χωριό, καθώς και για δύο νέες πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Μύτικα.

Μάλιστα, μηνύματα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών εστάλησαν σε Βρυσούλα και Καστροσυκιά.

Η αναζωπύρωση στην Βρυσούλα

Μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά. Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το βράδυ, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση και των τελευταίων μικρών διάσπαρτων εστιών.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίτερα στους κατοίκους , καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή της Κάτω Ρευματιάς.

Στο μήνυμα συγκεκριμένα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Νέα φωτιά στην Καστροσυκιά

Παράλληλα, νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Καστροσυκιάς Πρέβεζας, η οποία σύμφωνα με το prevezatoday, καίει κοντά σε ξενοδοχείο προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112.

«Αν βρίσκεστε στην Παραλία Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας ‼️ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 7 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καστροσυκιά #Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 7 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Διακοπή κυκλοφορίας

Η κυκλοφορία στην εθνική οδό Πρέβεζας – Πάργας έχει διακοπεί στο ύψος της Καστροσυκιάς και μόνο πυροσβεστικά οχήματα κυκλοφορούν.

Ήδη γίνονται συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης από όλη την Ήπειρο σε μια προσπάθεια να προστατευθούν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, καθώς υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση στην περιοχή.

Δείτε βίντεο:





Φωτιά στη Στεφάνη

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Φωτιά και στον Μύτικα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη μια φωτιά ξέσπασε στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μύτικα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και την έθεσαν γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.

Όπως αναφέρει το pamepreveza.gr, φωτιά που ξέσπασε σε Ι.Χ. εξαπλώθηκε σε αγροτική έκταση στο ύψος των φαναριών στον Μύτικα.