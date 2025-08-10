Δεκαπενταύγουστος: Όπου «φύγει – φύγει» οι ταξιδιώτες, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής – Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα – Δείτε φωτογραφίες

Κορυφώνεται ενόψει του Δεκαπενταύγουστου η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού, που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πληρότητα στα δρομολόγια για τους δημοφιλείς προορισμούς αγγίζει το 100%. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία τόσο από το λιμάνι του Πειραιά, όσο και από τα υπόλοιπα της χώρας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς.

Συγκεκριμένα, από το λιμάνι του Πειραιά, σήμερα υπάρχουν συνολικά 28 δρομολόγια. Σημειώνεται, ότι καταγράφονται αρκετές καθυστερήσεις, της τάξεως της μιας ώρας και οι επιβάτες λαμβάνουν στα κινητά τους μηνύματα ή μέιλ από τις εταιρείες, από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να τους ενημερώσουν.

Κανονικά πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, με 49 συνολικά από τον Αργοσαρωνικό, 9 από τη Ραφήνα, ενώ 12 δρομολόγια θα εκτελεστούν από το Λαύριο.

Χθες από το λιμάνι του Πειραιά, αναχώρησαν συνολικά 50.000 επιβάτες, με τον Αργοσαρωνικό να φτάνει τις 10.000 αναχωρήσεις επιβατών, από τη Ραφήνα 5.000 ταξιδιώτες και από το Λαύριο 13.000.

Ουρές χιλιομέτρων στο τελωνείο των Ευζώνων

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από το πρωί στο συνοριακό σταθμό Ευζώνων, καθώς χιλιάδες αυτοκίνητα περνούν τα σύνορα από τη Βόρεια Μακεδονία με προορισμό τις όμορφες παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Αφορά τους εκδρομείς από την Κεντρική Ευρώπη και από τη Βόρεια Μακεδονία.

Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 18.000 είναι τα διαβατήρια που ελέγχθηκαν, ενώ άλλοι 18.000 υπολογίζεται ότι είναι οι άνθρωποι που περιμένουν στις ουρές.

Οι ταξιδιώτες επιλέγουν το τελωνείο των Ευζώνων για να μπουν στην Ελλάδα, για τις ακτές της Πιερίας, της Ασπροβάλτας, της Χαλκιδικής ή ακόμη και για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου ή τις παραλίες της ηπειρωτικής χώρας.

Ακόμη, κίνηση καταγράφεται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από το πρωί.

