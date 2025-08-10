Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Καταγγελία για ασανσέρ που έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Μία σοβαρή καταγγελία για ασανσέρ που έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο στο νοσοκομείο “Γεννηματάς“, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Χρίστο Αργύρη, επιμελητή Α ακτινολογίας του νοσοκομείου και μέλος του ΔΣ Σωματείου εργαζομένων, μία εργαζόμενη γλίτωσε την τελευταία στιγμή, βγαίνοντας εγκαίρως από τον θάλαμο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, «Τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 -δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξήλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο».