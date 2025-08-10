Γεωργιάδης για παράνομες συνταγογραφήσεις: Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ – Συγχαίρω τον γιατρό που έκανε την καταγγελία

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρεται στο θέμα των παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμάκων, από δύο ειδικευόμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

«Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους. Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως».

 

