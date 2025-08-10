Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμάκου – Δικογραφία σε βάρος δύο γιατρών

Enikos Newsroom

κοινωνία

φάρμακα

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικού σκευάσματος από ιατρούς Δημόσιου νοσοκομείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, έπειτα από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους 2 ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών έτερης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε έτερα άτομα και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των εν λόγω ασθενών αλλά και των ιατρών της έτερης κλινικής.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

