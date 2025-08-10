Πειραιάς: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την σορό άνδρα που εντοπίστηκε να επιπλέει στο λιμάνι 

Πειραιάς: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την σορό άνδρα που εντοπίστηκε να επιπλέει στο λιμάνι 

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό, για τον άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής, από το λιμάνι του Πειραιά. 

Υπενθυμίζεται ότι την σορό του άνδρα που επέπλεε εντόπισαν πολίτες και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρεται: 

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πειραιά για την ύπαρξη άντρα, χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε10 εντός του κεντρικού λιμένα Πειραιά.

Ο άντρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 65-75 ετών, ο οποίος έφερε ρουχισμό και υποδήματα, ανασύρθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».

