Μαρία Κατσανδρή: «Γι’ αυτό δεν ήθελα να έχω σχέσεις με συναδέλφους…»

Στη Νάντια Ρηγάτου για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, έδωσε συνέντευξη η Μαρία Κατσανδρή. Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε το όνειρο το οποίο είχε μικρή και δεν υλοποίησε, ενώ αναφέρθηκε και στον λόγο που δεν ήθελε να έχει ερωτικές σχέσεις με συναδέλφους της.

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που δεν ανέχεται πια, ύστερα από τόσα χρόνια στο καλλιτεχνικό χώρο, η Μαρία Κατσανδρή απάντησε: «Πρώτα απ’ όλα δεν ανέχομαι τη χυδαιότητα. Δεν ανέχομαι την έπαρση!».

Η ηθοποιός, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε πως: «Όταν ήμουν πολύ μικρή, έλεγα ότι θα ήθελα να έχω 12 παιδιά και να φτιάχνω μαρμελάδες. Αφού δεν το έκανα, πάει να πει ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα. Οι σχέσεις είναι θέμα τύχης και επιλογών».

Ακόμα, η Μαρία Κατσανδρή είπε ότι: «Καλύτερα να έχεις σχέση με ανθρώπους εκτός χώρου. Μία φορά είχα σχέση με συνάδελφο, καλά ήταν. Φοβάμαι πάντα στη ζωή μου τον ανταγωνισμό. Εγώ δεν τον έχω, δεν ξέρω τι σημαίνει να ανταγωνίζομαι κάποιον, όμως έχω δει ανταγωνισμό με άλλους ανθρώπους. Φοβόμουν πάντα μην μου συμβεί αυτό, οπότε δεν ήθελα να έχω σχέσεις με συναδέλφους».