Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η νέα ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της – «Μακάρι κάθε μέρα να ήταν πλημμυρισμένη με τόση αγάπη…»

Τον γιο της έφερε στον κόσμο πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η αγαπημένη ηθοποιός γνωστοποίησε το χαρμόσυνο νέο, με μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το Σάββατο (6/9). Όπως είναι φυσικό, αφού δημοσιοποιήθηκε η γέννηση του μωρού της, η ευτυχισμένη μητέρα δέχθηκε δεκάδες μηνύματα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία χρήστες της πλατφόρμας της εύχονταν τα καλύτερα. Η ίδια, με ένα story της το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9), θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στο Instagram story της, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Είστε πραγματικά συγκινητικοί! Ανταποδίδω σε όλους τις ευχές σας! Μακάρι κάθε μέρα να ήταν πλημμυρισμένη με τόση αγάπη και να ανταλλάσσαμε μόνο τόσο γλυκά λόγια μεταξύ μας! Δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα κάποια ιδιαίτερη αφορμή! Μπορεί να είναι απλώς ένας τρόπος ζωής».

Η νέα μητέρα, στην ανάρτηση με την οποία είχε γνωστοποιήσει την γέννηση του γιους της, ανέφερε ότι: «Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.

Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό του Ομίλου Ιασώ. Είστε υπέροχοι!

Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί… είναι αυτός που είναι γενικώς! Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».

