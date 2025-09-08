Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: «Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά» – Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη

Enikos Newsroom

lifestyle

Βανδή- Μπισμπίκης

Τις τελευταίες βουτιές τους στις θάλασσες της αγαπημένης τους Κρήτης απολαμβάνουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Λίγο πριν επιστρέψουν στην Αθήνα για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους περνούν ακόμη λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς και ανεμελιάς.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε στο Instagram μερικά στιγμιότυπά τους από παραλία του Ρεθύμνου, ποζάροντας στη θάλασσα χαμογελαστή με το μαγιό της.

«Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

10:59 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

