Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: 4 νεκροί και 5 σοβαρά τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ.

Η υπηρεσία Magen David Adom ανέφερε ότι 5 τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Ένοπλοι εισέβαλαν σε λεωφορείο γεμάτο ανθρώπους στην Ιερουσαλήμ και άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Υπάρχουν αρκετοί ελαφρά τραυματισμένοι, οι οποίοι θα μεταφερθούν σύντομα σε νοσοκομεία, προσθέτει η υπηρεσία.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο ένοπλοι δράστες «εξουδετερώθηκαν». Η φράση αυτή σημαίνει ότι οι τρομοκράτες είτε συνελήφθησαν είτε σκοτώθηκαν.