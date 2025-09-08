Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: 4 νεκροί και 5 σοβαρά τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ.

Η υπηρεσία Magen David Adom ανέφερε ότι 5 τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Ένοπλοι εισέβαλαν σε λεωφορείο γεμάτο ανθρώπους στην Ιερουσαλήμ και άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Το λεωφορείο στο οποίο σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση.

Υπάρχουν αρκετοί ελαφρά τραυματισμένοι, οι οποίοι θα μεταφερθούν σύντομα σε νοσοκομεία, προσθέτει η υπηρεσία.

Ισραήλ αστυνομία
Οι διασώστες και οι αστυνομικοί στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ. Πηγή: Magen David Adom

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο ένοπλοι δράστες «εξουδετερώθηκαν». Η φράση αυτή σημαίνει ότι οι τρομοκράτες είτε συνελήφθησαν είτε σκοτώθηκαν.

