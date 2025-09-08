Οδηγός – «φαντομάς» προκαλούσε τρόμο στους δρόμους με όχημα τύπου Formula 1 – Συνελήφθη έπειτα από 6 χρόνια προσπαθειών

Μια ασυνήθιστη υπόθεση που κράτησε έξι χρόνια στην Τσεχία έφτασε επιτέλους στο τέλος της, καθώς η αστυνομία συνέλαβε έναν μυστηριώδη οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, τύπου Φόρμουλα 1, που οδηγούσε το όχημα στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας και «τρομοκρατούσε» τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ένας οδηγός, ντυμένος με κράνος και πλήρη αγωνιστική ενδυμασία, είχε εντοπιστεί πολλές φορές από το 2019 να τρέχει με ταχύτητα στους δρόμους της Τσεχίας, αποφεύγοντας συνεχώς τις αρχές.



Η αστυνομία αντιμετώπιζε δυσκολίες στην ταυτοποίησή του λόγω του κράνους του. Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής ένας 51χρονος άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του στο χωριό Buk, 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πράγας, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην αστυνομία για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε βενζινάδικο κοντά στο Dobříš.

Αμέσως οι αρχές περικύκλωσαν το σπίτι του με αρκετά περιπολικά και ένα ελικόπτερο, συλλαμβάνοντας τον άνδρα αφού αρνήθηκε νωρίτερα να βγει από το όχημα.

Στο βίντεο που ανάρτησαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φαίνεται να διαπληκτίζεται με τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι παραβιάζουν την ιδιοκτησία του καθώς καθόταν στο αυτοκίνητο μπροστά από το γκαράζ του.



Η αστυνομία έγραψε στο X: «Χάρη σε πληροφορίες οδηγών, σήμερα το πρωί σταματήσαμε έναν οδηγό Formula στο χωριό Buk που κινούνταν με ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο D4. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον οδηγό ως 51χρονο άνδρα και στη συνέχεια τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει εξηγήσεις. Η αστυνομία θα προχωρήσει σε διοικητικές διαδικασίες, κατά τις οποίες ο οδηγός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο χιλιάδων κορωνών και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης».

Ο γιος του οδηγού, Lukas, υποστήριξε ότι η αστυνομική παρουσία ήταν δυσανάλογη για μια «παραβίαση του Κ.Ο.Κ.».

«Μπήκαν στην ιδιωτική μας γη και παραβίασαν τα δικαιώματά μας, κατά τη γνώμη μου ήταν εντελώς περιττό και παράνομο», είπε στους δημοσιογράφους την Κυριακή, αρνούμενος οποιαδήποτε σύνδεση με το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε να τρέχει με ταχύτητα.

Ο πατέρας και ο γιος διαχειρίζονται ένα κανάλι στο YouTube, το TrackZone, όπου ανεβάζουν βίντεο με το αυτοκίνητο.

Ο Lukas τόνισε στο Idnes.cz: «Τα γεγονότα πάντα εξελίσσονταν χωρίς προβλήματα. Όλοι ξέρουν πολύ καλά ότι η Formula κυκλοφορεί στους αυτοκινητόδρομους στην Τσεχία από το 2019 και οι άνθρωποι θα πρέπει να το συνηθίσουν».

Τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 δεν είναι νόμιμα για οδήγηση σε δημόσιους δρόμους καθώς δεν διαθέτουν πινακίδες, φώτα, φλας και άλλα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το όχημα του οδηγού «φαντομά» έχει συχνά περιγραφεί ως Ferrari Formula 1, αλλά η ιστοσελίδα αγώνων auto.cz υποστηρίζει ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για Dallara GP2/08, αγωνιστικό αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε για τη σειρά GP2.