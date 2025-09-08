«Μαφία της Κρήτης»: Βαρύτατες ποινικές διώξεις στα δύο αδέλφια για τα 175 στρέμματα της Αγίας Τριάδας – Κατηγορούμενος και πρώην Ηγούμενος

Νέες ποινικές διώξεις που αφορούν στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, εξέλιξη που είχε προαναγγείλει και η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, πρόκειται για κακουργηματικές διώξεις στα δύο αδέλφια, σε πρώην Ηγούμενο της Αγίας Τριάδας καθώς και σε ακόμη ένα πρόσωπο για σύσταση συμμορίας.

Η υπόθεση αφορά σε έκταση 175 στρεμμάτων που ανήκε σε Ιερά Μονή στα Χανιά και την οποία φέρονται να κατέχουν δύο αδέλφια, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και ύποπτα για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, στους δύο επιχειρηματίες που κατηγορούνται ως “εγκέφαλοι” της Μαφίας στην πρώτη δικογραφία, ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για εκβίαση, απόπειρα απάτης, ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ποσά που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, για σύσταση συμμορίας καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη σε πρώην Ηγούμενο της Αγίας Τριάδας και σε ακόμη δύο άτομα. Ο ένας κατηγορείται για σύσταση συμμορίας και ο άλλος για συνέργεια.

Επίσης, για πλημμελήματα κατηγορούνται η γυναίκα η οποία επιδίωκε να εξασφαλίσει πτυχίο για την κόρη της καθώς και ακόμη ένας Ηγούμενος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν “απαντώντας” στις διώξεις, ενώ θυμίζουμε ότι εντάλματα σύλληψης έχουν βγει μόνο για τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες – ξενοδόχους.

Μαφία της Κρήτης: Ναρκωτικά από κατασχέσεις, όπλα και «ιερές μπίζνες» με περιουσία της Εκκλησίας – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, aνεξέλεγκτη δρούσε η μαφία της Κρήτης, καθώς όπως φαίνεται είχε εξασφαλίσει πρόσβαση ακόμα και σε ναρκωτικά που είχαν κατασχεθεί από τη Δίωξη Ναρκωτικών. Εκτός από τις «ιερές μπίζνες» με καταπατημένα οικόπεδα της Εκκλησίας, τα μέλη του κυκλώματος επιδίδονταν και στην εμπορία όπλων.

Η δεύτερη δικογραφία που σχημάτισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων περιλαμβάνει την υπόθεση των καταπατημένων εκτάσεων της Εκκλησίας, αλλά και τις κινήσεις για την τοποθέτηση συγκεκριμένου ιεράρχη στη θέση του Μητροπολίτη Χανίων, για την οποία ζητήθηκε η βοήθεια του πρώην υπουργού Πάνου Καμμένου.

Στην ίδια δικογραφία περιέχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση γυναίκας που συνεργαζόταν με τους ναρκέμπορους, η οποία υποστηρίζει πως μέρος των ναρκωτικών προερχόταν από τα κατασχεμένα της Δίωξης Ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, η μάρτυρας καταθέτει ότι ο «Πατομπούκαλος», όπως ήταν το προσωνύμιο του φερόμενου ως αρχηγού της μαφίας, είχε σχέση με συγκεκριμένο αστυνομικό, του οποίου αναφέρει το μικρό όνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε:

«Ο Μ. σε παρελθοντικό χρόνο, πριν από την έκρηξη (σ.σ. αναφέρεται στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυτοκίνητο αστυνομικού), φέρεται να προμηθευόταν ποσότητες κοκαΐνης από εν ενεργεία αστυνομικό της Δ.Α. Χανίων, αποκαλούμενο με μικρό όνομα “Β…”. Αυτές οι ποσότητες φαίνεται πως προέρχονταν από τις αποθήκες της Δίωξης Ναρκωτικών, όπου η Αστυνομία φυλά τα κατασχεμένα ναρκωτικά. Οι σχέσεις του εν λόγω αστυνομικού με τον Μ. διαταράχθηκαν σε πρόσφατο χρονικό διάστημα πριν από την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού και ως εκ τούτου διακόπηκε και η ροή κατασχεθεισών ποσοτήτων κοκαΐνης. Από την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μοναδική Υπηρεσία της Δ.Α. Χανίων, η οποία διαθέτει αποθήκη φύλαξης κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών, είναι η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιευθύνσεώς μας, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η ταυτοποίηση του εν λόγω κατονομαζόμενου αστυνομικού, χωρίς στον παρόντα χρόνο της έρευνας να έχουν προκύψει ίχνη οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο τμήμα».