ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από αύριο η Αττική – Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί

Χωρίς ταξί αύριο, Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Αττική, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ προανήγγειλε 48ωρη απεργία από τις 6πμ της Τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης. Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ. Παράλληλα ανακοίνωσαν συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10πμ έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε ακόμη μία βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.

Το Σ.Α.Τ.Α απαντά δυναμικά και συλλογικά.

Έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφασίστηκε ομόφωνα (πλην του Κώστα Δήμου) η κήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική, δυναμική συμμετοχή, στις κινητοποιήσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025
  • Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών
  • Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου
  • Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους
  • Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί που δημιούργησε η κυβέρνηση με την πολιτική της
  • Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες. Είναι αγώνας για τη Δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα στην εργασία. Είναι αγώνας και για το επιβατικό κοινό.

Είμαστε όλοι ΕΔΩ! Καμία ανοχή στην κοροϊδία! Καμία υποχώρηση στην ισοπέδωση!

“Ένας κλάδος, μία φωνή – Όλοι μαζί στον αγώνα για το ταξί!”

Το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας.
Η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα – δεν κάνει διακρίσεις.
Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός – η υπεράσπιση του επαγγέλματος.

Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε ενωμένοι.

Να γίνουμε μία γροθιά, μία φωνή, μία δύναμη».

