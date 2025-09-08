Κίνηση: «Τσαγκαροδευτέρα» με μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο – Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Αρχή της εβδομάδας σήμερα και λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, χάος επικρατεί στους περισσότερους δρόμους της Αττικής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών- Κορίνθου.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στη Μεσογείων, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας και της Βασιλίσσης Σοφίας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Σταδίου και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση( είσοδο από Λαμία) μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας.

Περ. Υμηττού 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.