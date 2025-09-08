Κίνηση: «Τσαγκαροδευτέρα» με μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο – Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Αρχή της εβδομάδας σήμερα και λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, χάος επικρατεί στους περισσότερους δρόμους της Αττικής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών- Κορίνθου.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στη Μεσογείων, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας και της Βασιλίσσης Σοφίας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Σταδίου και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Δείτε live πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση( είσοδο από Λαμία) μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας.

Περ. Υμηττού 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.

09:53 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

«Μαφία της Κρήτης»: Βαρύτατες ποινικές διώξεις στα δύο αδέλφια για τα 175 στρέμματα της Αγίας Τριάδας – Κατηγορούμενος και πρώην Ηγούμενος

Νέες ποινικές διώξεις που αφορούν στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης διέταξε η Εισαγγελία Πρ...
09:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ολική έκλειψη Σελήνης: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα

Τους λόγους για τους οποίους το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα, εξήγησε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Πα...
09:47 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Προσπαθούσε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια

Συνελήφθη ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο οποίος προσπαθούσε να πουλήσει...
09:42 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Το βιβλίο-φόρος τιμής της κόρης του στον «σερ» του ελληνικού τραγουδιού

Στο νέο βιβλίο της με τίτλο «Και πατέρας και μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005», η κόρη το...
