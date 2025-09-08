Μαφία της Κρήτης: Ναρκωτικά από κατασχέσεις, όπλα και «ιερές μπίζνες» με περιουσία της Εκκλησίας – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Πώς τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πρόσβαση στις αποθήκες της Δίωξης Ναρκωτικών.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ανεξέλεγκτη δρούσε η μαφία της Κρήτης, καθώς όπως φαίνεται είχε εξασφαλίσει πρόσβαση ακόμα και σε ναρκωτικά που είχαν κατασχεθεί από τη Δίωξη Ναρκωτικών. Εκτός από τις «ιερές μπίζνες» με καταπατημένα οικόπεδα της Εκκλησίας, τα μέλη του κυκλώματος επιδίδονταν και στην εμπορία όπλων. Η δεύτερη δικογραφία που σχημάτισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων περιλαμβάνει την υπόθεση των καταπατημένων εκτάσεων της Εκκλησίας, αλλά και τις κινήσεις για την τοποθέτηση συγκεκριμένου ιεράρχη στη θέση του Μητροπολίτη Χανίων, για την οποία ζητήθηκε η βοήθεια του πρώην υπουργού Πάνου Καμμένου.

Στην ίδια δικογραφία περιέχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση γυναίκας που συνεργαζόταν με τους ναρκέμπορους, η οποία υποστηρίζει πως μέρος των ναρκωτικών προερχόταν από τα κατασχεμένα της Δίωξης Ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, η μάρτυρας καταθέτει ότι ο «Πατομπούκαλος», όπως ήταν το προσωνύμιο του φερόμενου ως αρχηγού της μαφίας, είχε σχέση με συγκεκριμένο αστυνομικό, του οποίου αναφέρει το μικρό όνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε: «Ο Μ. σε παρελθοντικό χρόνο, πριν από την έκρηξη (σ.σ. αναφέρεται στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυτοκίνητο αστυνομικού), φέρεται να προμηθευόταν ποσότητες κοκαΐνης από εν ενεργεία αστυνομικό της Δ.Α. Χανίων, αποκαλούμενο με μικρό όνομα “Β…”. Αυτές οι ποσότητες φαίνεται πως προέρχονταν από τις αποθήκες της Δίωξης Ναρκωτικών, όπου η Αστυνομία φυλά τα κατασχεμένα ναρκωτικά. Οι σχέσεις του εν λόγω αστυνομικού με τον Μ. διαταράχθηκαν σε πρόσφατο χρονικό διάστημα πριν από την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού και ως εκ τούτου διακόπηκε και η ροή κατασχεθεισών ποσοτήτων κοκαΐνης. Από την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μοναδική Υπηρεσία της Δ.Α. Χανίων, η οποία διαθέτει αποθήκη φύλαξης κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών, είναι η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιευθύνσεώς μας, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η ταυτοποίηση του εν λόγω κατονομαζόμενου αστυνομικού, χωρίς στον παρόντα χρόνο της έρευνας να έχουν προκύψει ίχνη οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο τμήμα».

Ερευνα

Η ενδεχόμενη αφαίρεση ποσοτήτων ναρκωτικών από την αποθήκη των κατασχεμένων θα διερευνηθεί ενδελεχώς. Μάλιστα, η υπόθεση συνδέεται και με άλλους τομείς της χανιώτικης κοινωνίας, καθώς υπάρχουν συνομιλίες του γνωστού επιχειρηματία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τις καταπατημένες εκτάσεις της Εκκλησίας με κρατούμενο στις φυλακές αστυνομικό. Οι δυο τους μιλούν για υπόθεση εκβιασμών και αναφέρονται σε συγκεκριμένη δικαστική λειτουργό, από την οποία θα ζητήσουν να αντιμετωπιστεί με επιείκεια ο κρατούμενος αστυνομικός. Ο 57χρονος επιχειρηματίας υποστηρίζει στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν, καθώς ο κρατούμενος κατέχει παράνομα στο κελί του κινητό τηλέφωνο, ότι είναι σε θέση να «πιάσει» συγκεκριμένες δικαστικές λειτουργούς και μάλιστα σε ανώτερες θέσεις, καθώς είναι δικοί του άνθρωποι και μπορεί να τις επηρεάζει άμεσα. Όπως προκύπτει από τη συνομιλία που έχει καταγράψει ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., συνομιλεί ο επιχειρηματίας με τον κρατούμενο αστυνομικό και ακούγεται ο εξής διάλογος:

–Επιχειρηματίας: Εγώ σου λέω τώρα το εξής: Επειδή μίλησα με τη συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των …, η προεδρίνα μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα. Ηθελε να πάει στην Αγία Τριάδα να δει πώς βγαίνει το λάδι, το ξίδι και το μέλι. Τέλος πάντων. Και η άλλη ας πούμε μπορεί να γίνει, να κάνεις την έφεση.

–Κρατούμενος: Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσα. Αυτό είναι.

–Επιχειρηματίας: Ναι, αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση.

–Κρατούμενος: Την έκανα.

–Επιχειρηματίας: Αλλά πρέπει να κάνεις με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο.

–Κρατούμενος: Πες της να μου κανονίσει την έδρα και να τελειώνουμε. Να καθαρογραφεί η απόφαση και να πάμε σε γρήγορο Εφετείο.

–Επιχειρηματίας: Ναι, θα μιλήσω εγώ μαζί της, γιατί μιλάω κάθε μέρα σχεδόν για πολλά και διάφορα.

–Κρατούμενος: Πάρ’ την και πες της να ασχοληθεί λίγο, γιατί δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μαζί μου αυτή. Χαιρετίσματα από μένα, έτσι θα της πεις.

–Επιχειρηματίας: Ασ’ την θα τη φτιάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι.

–Κρατούμενος: Όχι, θα της πεις χαιρετίσματα από μένα.

–Επιχειρηματίας: Όχι, δεν χρειάζεται αγριάδες τώρα, μ…

–Κρατούμενος: Όχι αγριάδες. Θα της πεις χαιρετίσματα από μένα, ότι δεν έχεις ασχοληθεί με τον Ν… και ασχολήσου.

–Επιχειρηματίας: Ε, ναι, όντως, δεν ασχολήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κρατούμενος με τον επιχειρηματία, ο τελευταίος τού λέει πως ήδη έχει συναντηθεί με τη δικαστική λειτουργό, η οποία του υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει ο φίλος του στα μαλακά, ενώ ο ίδιος ο κρατούμενος φέρεται να λέει στον 57χρονο πως θα την πάρει και ο ίδιος από το κινητό του στο κελί, προκειμένου να «κανονίσει τη δουλειά». Από την αστυνομική έρευνα πάντως δεν διαπιστώθηκε τηλεφωνική επικοινωνία της δικαστικού με τον κρατούμενο. Επίσης, από την έρευνα δεν διασταυρώθηκε εάν πραγματικά ο επιχειρηματίας είχε συνάντηση με τη δικαστικό και κατά πόσο είχε επαφή μαζί της, καθώς συνομιλίες του 57χρονου δεν έχουν καταγραφεί καθ’ όλη τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για επιρροή στη Δικαιοσύνη του κυκλώματος με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Ο «Πατομπούκαλος», αρχηγός του κυκλώματος που είχε συλληφθεί με 25 γραμμάρια κοκαΐνης σε «φιξάκια», στο δικαστήριο αντιμετωπίστηκε ως χρήστης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, παρά το γεγονός πως στο σπίτι του είχαν βρεθεί μια ζυγαριά ακριβείας και μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ ο ίδιος δήλωνε άνεργος.

«Ιερές μπίζνες»

Οι επιχειρηματίες που εμπλέκονται στην υπόθεση με την εκκλησιαστική περιουσία στην παραλία όπου γυρίστηκε η περίφημη ταινία «Ζορμπάς», βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Για τα δύο αδέλφια προκύπτει προσπάθεια εκβιασμού του τότε ηγούμενου της μονής προκειμένου να του αποσπάσουν επίσημο έγγραφο που θα βεβαίωνε πως η έκταση «φιλέτο» δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία και στην ιδιοκτησία της μονής. Τα δύο αδέλφια πούλησαν την έκταση σε Ισραηλινό επιχειρηματία έναντι του ποσού του 1.500.000 ευρώ. Πλέον, η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια, καθώς η νέα ιερατική ηγεσία της μονής, έπειτα από την παύση καθηκόντων του αρχιμανδρίτη, που εντέλει εντάχθηκε σύμφωνα με τις Αρχές στην ομάδα των δύο επιχειρηματιών, προχώρησε σε αγωγή τόσο εναντίον των δύο επιχειρηματιών, όσο και του Ισραηλινού που αγόρασε την έκταση. Σε συνομιλία που έχει υποκλέψει ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., ακούγεται ο αδελφός του επιχειρηματία να συνομιλεί με άγνωστο πρόσωπο για την έκταση στην παραλία του «Ζορμπά» και να καταφέρεται με άσχημες εκφράσεις εναντίον του εν λόγω αρχιμανδρίτη που τους είχε δώσει το έγγραφο και είχε ενταχθεί στην ομάδα τους.

–Αδελφός επιχειρηματία: Εχω δώδεκα βίντεο, να τραβάς τα μαλλιά σου. Τι λέει για όλους σας, τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε δώδεκα βίντεο, τον έχω σε 1.002 φωτογραφίες, μα είναι και μ…. ο άνθρωπος.

–Άγνωστος: Ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο.

–Αδελφός επιχειρηματία: Όχι, όχι, μα να μου στέλνει αυτός. Δείρτε τον, αυτός, εκείνος, κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή, παίρνω τώρα τον …, ξέρεις είμαστε κολλητοί, του λέω ρε Μ…, είναι μια α…, του λέω. Πάει να κλέψει την περιουσία που είχαμε, μου λέει, φέρτε το τώρα, στέκει και με τον Π… Α… Θα τους γ… Δηλαδή είναι τόσο μ…, ρε π…; Ρε μ…, τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος, να τα κερδίσεις, πήγες να κάνεις κάτι;.

Από τις συνομιλίες οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση κατέληξαν στο συμπέρασμα, βάσει ενδείξεων, πως ο αρχιμανδρίτης είχε πλήρως ενταχθεί στην ομάδα των επιχειρηματιών. Μάλιστα, επειδή τα δύο αδέλφια είχαν ισχυρή επιρροή στην τοπική κοινωνία, κανένα από τα θύματα των ξυλοδαρμών που φέρεται να είχε παραγγείλει ο ιερέας δεν απευθύνθηκε στις Αρχές προκειμένου να προβεί σε καταγγελία. Παράλληλα, από τις συνομιλίες προκύπτει και η προσπάθεια αποχαρακτηρισμού μιας έκτασης, η οποία είναι δασική και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Η έκταση αυτή είναι 6 στρέμματα και οι εμπλεκόμενοι είχαν στόχο να την πουλήσουν, έναντι συνολικά 600.000 ευρώ. Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει να συναινέσουν συγκριμένοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Στη σχετική συνομιλία με συνεργάτη του, ο επιχειρηματίας ακούγεται να λέει τα εξής:

–Επιχειρηματίας: Αυτός μου έλεγε για έναν μηχανικό.

–Συνεργάτης: Ποιον μηχανικό, μωρέ;

–Επιχειρηματίας: Δασολόγο μήπως εννοούσε;

–Συνεργάτης: Μα, γιατί να βάλεις δασολόγο αφού είναι μιλημένη η δουλειά;

–Επιχειρηματίας: Ε, πολύ πιθανό, σου λέει, τελειώνει το χωράφι, να πάρω κι εγώ κάνα φράγκο.

Ο Καμμένος και οι συνομιλίες με στέλεχος της ηγετικής ομάδας

Επικαλείτο σχέσεις με υπουργεία, κατονόμαζε συγκεκριμένους πολιτικούς με τους οποίους υποτίθεται ότι διατηρούσε επαφές και προσπαθούσε να εμφανιστεί στην κοινωνία των Χανίων ως ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πρόσωπα που μπορούν να μεσολαβήσουν για την επίλυση κάθε προβλήματος. Ομως, ο μόνος με τον οποίο ο 57χρονος φέρεται να συνομίλησε απευθείας είναι ο πρώην υπουργός Αμυνας, Πάνος Καμμένος. Μετά τον θάνατο του μακαριστού Μητροπολίτη Χανίων, τα δύο αδέλφια επιχειρηματίες αγωνιούσαν για το ποιος θα τον διαδεχθεί, καθώς ήθελαν να διασφαλίσουν την κατοχή της επίμαχης έκτασης, που οι ίδιοι φέρονται να άρπαξαν από την Εκκλησία. Για τον λόγο αυτό ο 57χρονος απευθύνθηκε στον Π. Καμμένο προκειμένου να παρέμβει ώστε στη θέση του Μητροπολίτη να αναλάβει αυτός που πιστεύουν πως είναι δικός τους άνθρωπος.

Στο ηχητικό απόσπασμα, ακούγεται ο επιχειρηματίας να συνομιλεί σε ιδιαίτερα φιλικό τόνο με τον Π. Καμμένο, εκθέτοντας το αίτημά του να μεσολαβήσει στις ΗΠΑ για τον νέο Μητροπολίτη, καθώς, λόγω της βάσης της Σούδας, «είναι δική τους η περιοχή, αυτοί κάνουν κουμάντο και θα γίνει ό,τι θέλουν αυτοί», όπως λέει ο 57χρονος. «Θα το καθαρίσω, θα το καθαρίσω…», αναφέρει ο πολιτικός, επικαλούμενος μάλιστα ότι εκείνη τη στιγμή έχει δίπλα του την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σε άλλη μεταξύ τους συνομιλία, ο πρώην υπουργός τονίζει ότι έχει μεταφέρει το θέμα στο επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου.

–Πάνος Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

–Επιχειρηματίας: Ε, τέλος, άμα το έδωσες εκεί, είμαστε κομπλέ.

–Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός.

Ο Π. Καμμένος με δηλώσεις του σε ΜΜΕ υποστήριξε πως πράγματι γνωρίζει τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, πλην όμως μιλά με πολλά άτομα την ημέρα και στην προκειμένη περίπτωση του έκανε πλάκα, τόσο για τη νέα πρέσβη, όσο και για το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε το δημοσίευμα της Realnews

