Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση – Το κόλπο με την παραλία του «Ζορμπά», η μακέτα με τις βίλες και ο εκβιασμός

Το επίμαχο φιλέτο 175 στρεμμάτων στα Χανιά, για το οποίο τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» κατηγορούνται ότι υφάρπαξαν από την Εκκλησία και το πούλησαν έναντι εκατομμυρίων σε επενδυτές από το Ισραήλ είναι μπροστά από την διάσημη παραλία του Ζορμπά, όπου το 1964 γυρίστηκε η θρυλική ταινία με τον Άντονι Κουίν.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η διάσημη σκηνή από την ταινία «Ζορμπάς», με τον Άντονι Κουίν να χορεύει, γυρίστηκε σε παραλία ακριβώς δίπλα από μία πλαγιά στην περιοχή «Σταυρός» στο Ακρωτήρι Χανίων. Το παραθαλάσσιο «φιλέτο» 175 στρεμμάτων φέρεται να ανήκε σε μοναστήρι, όμως όπως φαίνεται καταπατούνταν από τους «αρχηγούς» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη.

Όταν ο ηγούμενος του μοναστηριού με έγγραφό του το αποποιήθηκε , οι «εγκέφαλοι» το υφάρπαξαν το 2021 και το πούλησαν σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Η μακέτα με τις βίλες

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε το βίντεο που ετοίμασε το ισραηλινό fund, όταν αγόρασε την έκταση. Σε αυτό παρουσιάζεται πώς θα ήταν η πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα στην παραλιακή έκταση. Το βίντεο ντύνει μουσικά ο «Ζορμπάς» του Μίκη Θεοδωράκη.

Οι επενδυτές σχεδίαζαν να χτίσουν μέσα στο βουνό, βίλες με πισίνες με θέα το κρητικό πέλαγος. Το βίντεο με το φωτορεαλιστικό σχέδιο του αναρτήθηκε από τους επενδυτές τον Ιούλιο του 2023, θεωρώντας ότι είναι κοντά στο να ξεκινήσουν τα έργα.

Ωστόσο τον Νοέμβριο του 2023, η Μητρόπολη της Κρήτης προσφεύγει στην δικαιοσύνη, κάνει αγωγή στους ξένους επενδυτές και τα πάντα παγώνουν.

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης εκβίαζαν τους επενδυτές

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι «εγκέφαλοι» της κρητικής μαφίας άρχισαν να εκβιάζουν τους Ισραηλινούς επενδυτές.

Όπως κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ, τον Αύγουστο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης ζητούν επιπλέον 200.000 ευρώ προκειμένου να τους δώσουν επίμαχα έγγραφα χρήσιμα για το αστικό δικαστήριο με την εκκλησία.

Διάλογος:

Επενδυτής από Ισραήλ: Δεν καταλαβαίνω, τι σημαίνουν αυτά τα χαρτιά

Δεν καταλαβαίνω, τι σημαίνουν αυτά τα χαρτιά Ηγετικό στέλεχος της μαφίας: Αν δεν καταλαβαίνει είναι δικό σου πρόβλημα. Έχεις δύο επιλογές. Ή πας σε συμφωνία με την Εκκλησία, που θα σου ζητήσει ίσως 1 εκατ. ευρώ, ίσως 2 εκατ. ευρώ. Ή πληρώνεις 200.000 ευρώ σε εμένα και έχεις τα χαρτιά και δεν πας πουθενά.

Το δικαστήριο που θα κρίνει την τύχη του επίμαχου «φιλέτου» στην «Γη του Ζορμπά» αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2025.