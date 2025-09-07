Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση – Το κόλπο με την παραλία του «Ζορμπά», η μακέτα με τις βίλες και ο εκβιασμός

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση – Το κόλπο με την παραλία του «Ζορμπά», η μακέτα με τις βίλες και ο εκβιασμός

Το επίμαχο φιλέτο 175 στρεμμάτων στα Χανιά, για το οποίο τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» κατηγορούνται ότι υφάρπαξαν από την Εκκλησία και το πούλησαν έναντι εκατομμυρίων σε επενδυτές από το Ισραήλ είναι μπροστά από την διάσημη παραλία του Ζορμπά, όπου το 1964 γυρίστηκε η θρυλική ταινία με τον Άντονι Κουίν.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η διάσημη σκηνή από την ταινία «Ζορμπάς», με τον Άντονι Κουίν να χορεύει, γυρίστηκε σε παραλία ακριβώς δίπλα από μία πλαγιά στην περιοχή «Σταυρός» στο Ακρωτήρι Χανίων. Το παραθαλάσσιο «φιλέτο» 175 στρεμμάτων φέρεται να ανήκε σε μοναστήρι, όμως όπως φαίνεται καταπατούνταν από τους «αρχηγούς» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη.

Όταν ο ηγούμενος του μοναστηριού με έγγραφό του το αποποιήθηκε , οι «εγκέφαλοι» το υφάρπαξαν το 2021 και το πούλησαν σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Η μακέτα με τις βίλες

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε το βίντεο που ετοίμασε το ισραηλινό fund, όταν αγόρασε την έκταση. Σε αυτό παρουσιάζεται πώς θα ήταν η πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα στην παραλιακή έκταση. Το βίντεο ντύνει μουσικά ο «Ζορμπάς» του Μίκη Θεοδωράκη.

Οι επενδυτές σχεδίαζαν να χτίσουν μέσα στο βουνό, βίλες με πισίνες με θέα το κρητικό πέλαγος. Το βίντεο με το φωτορεαλιστικό σχέδιο του αναρτήθηκε από τους επενδυτές τον Ιούλιο του 2023, θεωρώντας ότι είναι κοντά στο να ξεκινήσουν τα έργα.

Ωστόσο τον Νοέμβριο του 2023, η Μητρόπολη της Κρήτης προσφεύγει στην δικαιοσύνη, κάνει αγωγή στους ξένους επενδυτές και τα πάντα παγώνουν.

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης εκβίαζαν τους επενδυτές

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι «εγκέφαλοι» της κρητικής μαφίας άρχισαν να εκβιάζουν τους Ισραηλινούς επενδυτές.

Όπως κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ, τον Αύγουστο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης ζητούν επιπλέον 200.000 ευρώ προκειμένου να τους δώσουν επίμαχα έγγραφα χρήσιμα για το αστικό δικαστήριο με την εκκλησία.

Διάλογος:

  • Επενδυτής από Ισραήλ: Δεν καταλαβαίνω, τι σημαίνουν αυτά τα χαρτιά
  • Ηγετικό στέλεχος της μαφίας: Αν δεν καταλαβαίνει είναι δικό σου πρόβλημα. Έχεις δύο επιλογές. Ή πας σε συμφωνία με την Εκκλησία, που θα σου ζητήσει ίσως 1 εκατ. ευρώ, ίσως 2 εκατ. ευρώ. Ή πληρώνεις 200.000 ευρώ σε εμένα και έχεις τα χαρτιά και δεν πας πουθενά.

Το δικαστήριο που θα κρίνει την τύχη του επίμαχου «φιλέτου» στην «Γη του Ζορμπά» αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες προσωπικότητες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο Tinder; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Σπερμιδίνη: Ο φυσικός σύμμαχος για την υγεία των μαλλιών και του προσώπου – Πώς θα την καταναλώσετε;

Θεσσαλονίκη: Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

Ακίνητα: «Παράθυρο» για νέους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Νέα Ζηλανδία: «Μεθυσμένη» ηλικιωμένη έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
23:23 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά τώρα στη Λάρισα κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με ξερά χόρτα, πολύ κοντά στο Νέο Κοιμητήριο...
23:13 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε ανήλικους με καραμπίνα – ΒΙΝΤΕΟ

Τα περιστατικά βίας και οπλοκατοχής στη χώρα φαίνεται πως δεν έχουν τέλος. Το τελευταίο σοκαρι...
22:48 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κάρλο Ακούτις: Πώς μπορεί να γίνει κανείς άγιος, τι σημαίνει και πώς τα κατάφερε ο «influencer του Θεού»

Ο Κάρλο Ακούτις (Carlo Acutis), γεννημένος στο Λονδίνο, ανακηρύχθηκε Άγιος την Κυριακή  από το...
22:09 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 7/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2959 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (7/9). Οι τυχεροί αριθμοί που ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος