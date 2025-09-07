Κρήτη: Νέο βίντεο από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης – Πωλούσαν ναρκωτικά στο κέντρο των Χανίων

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη, Εγκληματική οργάνωση, βίντεο

Ένα νέο βίντεο από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που παρουσίασε η ΕΡΤ, φαίνεται μέλος της εγκληματικής ομάδας σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Δείτε το βίντεο:

Μετά τις απολογίες τους 14 από τους 33 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, πήραν το δρόμο για την φυλακή. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού στα Χανιά, που φέρονται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας. Συνελήφθησαν εκ νέου και την Τρίτη (9/9) θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

«Τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο» χαρακτήρισαν τη διαδικασία δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι το τέλος θα αποδειχθεί «άνθρακας ο θησαυρός».

Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες προσωπικότητες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο Tinder; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Σπερμιδίνη: Ο φυσικός σύμμαχος για την υγεία των μαλλιών και του προσώπου – Πώς θα την καταναλώσετε;

ΟΠΕK+: Συμφωνία για την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια

Παπαθανάσης για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Μέτρα που στηρίζουν και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

8- 14 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – Το μέλλον σας καλεί
περισσότερα
20:23 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη λόγω φωτιάς

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή του Καρέα με αποτέλεσμ...
19:11 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Βυθίστηκε σκάφος στον κόλπο του Αγίου Όρους – Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στον κόλπο του Αγίου Όρους, έπειτα α...
18:21 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμ...
18:10 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στην Λεωφόρο Κύμης – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Νέο περιστατικό με οδηγό που κινείτο ανάποδα σε λεωφόρο καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος