Κρήτη: Νέο βίντεο από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης – Πωλούσαν ναρκωτικά στο κέντρο των Χανίων

Ένα νέο βίντεο από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που παρουσίασε η ΕΡΤ, φαίνεται μέλος της εγκληματικής ομάδας σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Δείτε το βίντεο:

Μετά τις απολογίες τους 14 από τους 33 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, πήραν το δρόμο για την φυλακή. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού στα Χανιά, που φέρονται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας. Συνελήφθησαν εκ νέου και την Τρίτη (9/9) θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

«Τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο» χαρακτήρισαν τη διαδικασία δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι το τέλος θα αποδειχθεί «άνθρακας ο θησαυρός».

Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.