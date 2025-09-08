Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη – Νεκροί δύο αστυνομικοί

Δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί και ακόμη έξι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα της Σμύρνης, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα και σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το CNN Turk, η επίθεση σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Salih İşgören στην περιοχή Balçova και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης ήταν ένας 16χρονος.

izmir Balçova’da Salih işgören Polis merkezi’ne düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/9M2MIUJnhI — HURMA (@HurmaEdit) September 8, 2025



Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε πως «έχει ξεκινήσει έρευνα» και «το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις».

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷 İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz… pic.twitter.com/fEq8KwLTyl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2025



Ο εισαγγελέας Αλί Γιελντάν πρόσθεσε σε δήλωσή του: «Έξι άτομα τραυματίστηκαν και ο δράστης έχει συλληφθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα μοιραστούμε πληροφορίες».

Τα ονόμα των θυμάτων έδωσε στη δημοσιότητα ο Γερλικαγιά, και είναι οι αστυνομικοί: Muhsin Aydemir και Hasan Akın. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, οι δύο τραυματίες αστυνομικοί είναι οι Ömer Amilağ και Murat Dağlı.