Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στη Βρετανία: Ελπίδες για συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία για μια τετραήμερη επίσκεψη, προκαλώντας ελπίδες για μια πιθανή συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Η άφιξή του συνέπεσε με την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, και περιλαμβάνει μια σειρά από υποχρεώσεις στη γενέτειρά του.

Ο Δούκας του Σάσεξ προσγειώθηκε στο Χίθροου, την ώρα που παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει επαφή με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς οι σχέσεις του με τον αδερφό του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, αλλά και με τον πατέρα του παραμένουν τεταμένες.

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και δεν έχουν προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις αυτή την εβδομάδα.

Η τελευταία συνάντηση Χάρι – Καρόλου

Η τελευταία φορά που πατέρας και γιος συναντήθηκαν ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Χάρι ταξίδεψε εκτάκτως από τις ΗΠΑ στη Βρετανία, έχοντας ενημερωθεί για τη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά.

Η τελευταία φορά που ο Χάρι βρέθηκε στο Λονδίνο ήταν τον Απρίλιο του 2025, για μια ακροαματική διαδικασία στο Βασιλικό Δικαστήριο, η οποία τελικά κατέληξε με την απόρριψη της έφεσής του σχετικά με την αστυνομική προστασία που λαμβάνει στη Βρετανία.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα παράπονά του για «υποβάθμιση» της ασφάλειας δεν είχαν επαρκή νομική βάση.

Ο Χάρι είχε εκφράσει την άποψη ότι αντιμετωπίζεται «άνισα και άδικα» από τότε που μετακόμισε στις ΗΠΑ πριν από πέντε χρόνια, επιμένοντας μέσω του συνηγόρου του ότι η απουσία ενόπλων σωματοφυλάκων από τη Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) θέτει τη ζωή του «σε κίνδυνο».

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν παρευρέθηκε στη δίκη.

Θέλει να φέρει την οικογένειά του στη Βρετανία

Τον Μάιο, ο Δούκας του Σάσεξ είχε δηλώσει πως, αν και του λείπει η Βρετανία, δεν μπορεί να φανταστεί να επιστρέψει με την οικογένειά του, μετά την αποτυχία της προσφυγής του στα δικαστήρια για το ζήτημα της ασφάλειάς του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times, ένας φίλος του πρίγκιπα αποκάλυψε ότι ο Χάρι εξακολουθεί να ελπίζει να φέρει τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να φέρει την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θέλει να μπορέσει να δείξει στα παιδιά του πού μεγάλωσε. Θέλει να γνωρίσουν την οικογένειά τους εδώ. Θα ήθελε πραγματικά να επιστρέφει στη Βρετανία πολύ πιο συχνά».

Ο θάνατος της δούκισσας του Κεντ

Η επίσκεψη του Χάρι συμπίπτει και με τον θάνατο της δούκισσας του Κεντ, Αικατερίνης, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Η Αικατερίνη αναμένεται να κηδευτεί με καθολική τελετή αυτή την εβδομάδα.

Οι λεπτομέρειες για το ποια μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παραστούν δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλοι, θα δώσουν το παρών – συμπεριλαμβανομένων και μη ενεργών μελών, όπως ο πρίγκιπας Άντριου.

Καθώς ο Χάρι θα βρίσκεται ήδη στη Βρετανία, υπάρχει η πιθανότητα να παρατείνει την παραμονή του κατά τέσσερις ημέρες ώστε να παραστεί στην κηδεία, αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν θα το πράξει.

Η δούκισσα του Κεντ διατηρούσε στενή σχέση με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, με την οποία συνήθιζαν να κάθονται μαζί σε επίσημες εκδηλώσεις αλλά και στο Γουίμπλεντον.

