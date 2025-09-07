Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλει να φέρει τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τους δείξει πού μεγάλωσε», λένε φίλοι του

Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει να φέρει τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τους δείξει πού μεγάλωσε, ισχυρίστηκε ένας φίλος του.

Ο 40χρονος Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος μετακόμισε στις ΗΠΑ πριν από πέντε χρόνια, επιστρέφει στην πατρίδα του για μια σειρά από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε μια σπάνια τετραήμερη επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρίγκιπας ταξίδεψε τελευταία φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο για την ακρόασή του στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τις αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλείας του και θα επιστρέψει στην πατρίδα του καθώς ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, παραμένει στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Το ταξίδι του Χάρι θα είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια από τότε που επέστρεψε για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο του 2022 και τα παιδιά τους, ο 6χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 4χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, δεν έχουν επιστρέψει από τους εορτασμούς της πλατινένιας επετείου για την εκλιπούσα Βασίλισσα τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Τον Μάιο, ο Χάρι είπε ότι «του λείπει το Ηνωμένο Βασίλειο», αλλά ότι δεν μπορούσε να φανταστεί να επιστρέψει μαζί με την οικογένειά του.

«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη γυναίκα και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το σημείο», δήλωσε στο BBC. «Και τα πράγματα που θα τους λείψουν, λοιπόν, τα πάντα… Μου λείπει το Ηνωμένο Βασίλειο».

Αλλά ένας φίλος αποκάλυψε τώρα ότι ο Χάρι θέλει να «φέρει την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο» για να δείξει στα παιδιά του «πού μεγάλωσε».

«Δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να φέρει την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσαν στους Times .

«Θέλει να μπορεί να δείξει στα παιδιά του πού μεγάλωσε. Θέλει να γνωρίσουν την οικογένειά τους εδώ. Θα ήθελε να επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο πολύ περισσότερο τώρα»

Ο Χάρι, ο οποίος δεν έχει δει τον πατέρα του από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όταν επέστρεψε για μια 30λεπτη συνάντηση μετά τη διάγνωση καρκίνου του Καρόλου θα κάνει μια σειρά από φιλανθρωπικές εμφανίσεις σε ένα «γεμάτο» ταξίδι.

Τη Δευτέρα, στην τρίτη επέτειο του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, θα βρίσκεται στο Λονδίνο για τα βραβεία WellChild.

Την επόμενη μέρα θα αναχωρήσει από το Λονδίνο για μια δράση που επικεντρώνεται στην υποστήριξη νέων που έχουν πληγεί από βία.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παραστεί σε περαιτέρω δεξιώσεις και συναντήσεις, μεταξύ άλλων για το Ίδρυμα Invictus.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο για το Μοντεσίτο της Καλιφόρνια το 2020.