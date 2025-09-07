Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλει να φέρει τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τους δείξει πού μεγάλωσε», λένε φίλοι του

Enikos Newsroom

lifestyle

Πρίγκιπας Χάρι Ουίλιαμ
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει να φέρει τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τους δείξει πού μεγάλωσε, ισχυρίστηκε ένας φίλος του.

Ο 40χρονος Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος μετακόμισε στις ΗΠΑ πριν από πέντε χρόνια, επιστρέφει στην πατρίδα του για μια σειρά από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε μια σπάνια τετραήμερη επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρίγκιπας ταξίδεψε τελευταία φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο για την ακρόασή του στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τις αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλείας του και θα επιστρέψει στην πατρίδα του καθώς ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, παραμένει στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Το ταξίδι του Χάρι θα είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια από τότε που επέστρεψε για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο του 2022 και τα παιδιά τους, ο 6χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 4χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, δεν έχουν επιστρέψει από τους εορτασμούς της πλατινένιας επετείου για την εκλιπούσα Βασίλισσα τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Τον Μάιο, ο Χάρι είπε ότι «του λείπει το Ηνωμένο Βασίλειο», αλλά ότι δεν μπορούσε να φανταστεί να επιστρέψει μαζί με την οικογένειά του.

«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη γυναίκα και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το σημείο», δήλωσε στο BBC. «Και τα πράγματα που θα τους λείψουν, λοιπόν, τα πάντα… Μου λείπει το Ηνωμένο Βασίλειο».

πρίγκιπας Χάρι Μέγκαν Μαρκλ
Φωτογραφία: Instagram/meghan

Αλλά ένας φίλος αποκάλυψε τώρα ότι ο Χάρι θέλει να «φέρει την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο» για να δείξει στα παιδιά του «πού μεγάλωσε».

«Δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να φέρει την οικογένειά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσαν στους Times .

«Θέλει να μπορεί να δείξει στα παιδιά του πού μεγάλωσε. Θέλει να γνωρίσουν την οικογένειά τους εδώ. Θα ήθελε να επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο πολύ περισσότερο τώρα» 

Ο Χάρι, ο οποίος δεν έχει δει τον πατέρα του από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όταν επέστρεψε για μια 30λεπτη συνάντηση μετά τη διάγνωση καρκίνου του Καρόλου θα κάνει μια σειρά από φιλανθρωπικές εμφανίσεις σε ένα «γεμάτο» ταξίδι.  

Τη Δευτέρα, στην τρίτη επέτειο του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, θα βρίσκεται στο Λονδίνο για τα βραβεία WellChild.

Την επόμενη μέρα θα αναχωρήσει από το Λονδίνο για μια δράση που επικεντρώνεται στην υποστήριξη νέων που έχουν πληγεί από βία. 

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παραστεί σε περαιτέρω δεξιώσεις και συναντήσεις, μεταξύ άλλων για το Ίδρυμα Invictus.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο για το Μοντεσίτο της Καλιφόρνια το 2020.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: 5 λαχανικά που μπορεί να βοηθήσουν να χάσουμε το σπλαχνικό λίπος

Πώς το ύψος σας μπορεί να αυξάνει τις πιθανότητες για καρκίνο και καρδιοπάθεια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, σύμφωνα με ...

ΔΕΘ 2025 – Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ

Μητσοτάκης για τιμές ρεύματος: Έχω απαίτηση να περνάνε οι μειώσεις και στη λιανική

NexLawn Master X: Η νέα ρομποτική μηχανή του γκαζόν που μαζεύει φρούτα και παίζει με τον σκύλο σας – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που επιλέγετε πρώτα αποκαλύπτει τι άνθρωπος είστε
περισσότερα
10:53 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πίτερ Σέλερς: Οι άγνωστες πτυχές της ζωής του θρυλικού Επιθεωρητή Κλουζό – «Πάλευε με τους δαίμονές του και την κατάθλιψη»

Υπήρξε ίσως ο κορυφαίος κωμικός όλων των εποχών, αν και όταν έπαιξε δράμα, άφησε άφωνους κριτι...
04:25 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Ορλάντο Μπλουμ: Μίλησε πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι – «Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο»

Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον πρόσφατο χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι...
04:10 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Μορφούλα Ιακωβίδου: «Το επίθετό µου σίγουρα μπορεί να µου άνοιξε κάποιες πόρτες λίγο νωρίτερα, όμως…»

Η Μορφούλα Ιακωβίδου έδωσε συνέντευξη με αφορμή τη συνεργασία της με τον Νίκο Οικονομόπουλο σε...
02:10 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Λυδία Κονιόρδου: «Τη θάψαμε και γύρισε και μου είπε: “Άντε, ήρθε η σειρά μας τώρα”»

Η Λυδία Κονιόρδου μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τον χρόνο, την ηλικία, αλλά και τη σχέση που έχ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος