Μέγκαν Μαρκλ: Δημοσίευσε σπάνιο βίντεο με την 3χρονη κόρη της – Η έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι

Enikos Newsroom

lifestyle

Μέγκαν Μαρκλ
Φωτογραφία: Instagram/meghan

Ένα σπάνιο βίντεο με την 3χρονη κόρη της, την πριγκίπισσα Λίλιμπετ δημοσιοποίησε στο Instagram η Μέγκαν Μαρκλ.

Μέγκαν Μαρκλ: Δημοσίευσε βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ και τον… αποθέωσε – «Τι σπουδαίος άνδρας»

Στο βίντεο της δούκισσας του Σάσεξ, φαίνεται η μικρή πριγκίπισσα, που φοράει πιτζάμες, να περπατάει με πλάτη στην κάμερα. Μόλις μπαίνει στην κουζίνα του σπιτιού τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια βλέπει μία φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ με τον σκύλο της Γκάι, που πέθανε πρόσφατα.

Η φωτογραφία είναι τοποθετημένη σε κορνίζα και τυλιγμένη με φιόγκο καθώς είναι δώρο του πρίγκιπα Χάρι. Η πριγκίπισσα Λίλιμπετ πλησιάζει και δίνει ένα φιλί στην φωτογραφία.

«Πρωινή έκπληξη από τον σύζυγό μου», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

ΙΣΑ: Κυρώσεις σε γιατρούς που προβαίνουν σε εξετάσεις αθλούμενων εντός των χώρων αθλητικών σωματείων

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10 εκατομμύρια σε δύο ΑΦΜ μέσα σε 5 χρόνια

Νέο υπολογιστικό πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας στην πυρηνική σύντηξη

Η πιο τυχερή μέρα του Σεπτέμβρη για κάθε ζώδιο – η δυναμική αστρολογική ενέργεια υπόσχεται έναν αξέχαστο μήνα
περισσότερα
11:06 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε, δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»

Για το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση ρωτήθηκε η Κόνι Μεταξά στη συνέντευξη...
04:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Αναστασία Παντούση: Μαγικές στιγμές κάτω από τις Γαλλικές Άλπεις

Μια μικρή απόδραση γεμάτη εικόνες φυσικής ομορφιάς και γαλήνης απολαμβάνει η Αναστασία Παντούσ...
01:45 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ρένια Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»

Η Ρένια Λουιζίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Τσάι με ΛεμόΝ1 στο YouTube. Η δημοφιλής ηθοποιός...
00:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά την φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα» – Η ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram

Ύστερα από την δύσκολη περίοδο που πέρασε με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο