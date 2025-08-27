Μέγκαν Μαρκλ: Δημοσίευσε σπάνιο βίντεο με την 3χρονη κόρη της – Η έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι

Ένα σπάνιο βίντεο με την 3χρονη κόρη της, την πριγκίπισσα Λίλιμπετ δημοσιοποίησε στο Instagram η Μέγκαν Μαρκλ.

Στο βίντεο της δούκισσας του Σάσεξ, φαίνεται η μικρή πριγκίπισσα, που φοράει πιτζάμες, να περπατάει με πλάτη στην κάμερα. Μόλις μπαίνει στην κουζίνα του σπιτιού τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια βλέπει μία φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ με τον σκύλο της Γκάι, που πέθανε πρόσφατα.

Η φωτογραφία είναι τοποθετημένη σε κορνίζα και τυλιγμένη με φιόγκο καθώς είναι δώρο του πρίγκιπα Χάρι. Η πριγκίπισσα Λίλιμπετ πλησιάζει και δίνει ένα φιλί στην φωτογραφία.

«Πρωινή έκπληξη από τον σύζυγό μου», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ.