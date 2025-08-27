US OPEN: Γκοφ και Σίνερ συνεχίζουν

US OPEN: Γκοφ και Σίνερ συνεχίζουν

Η Αμερικανίδα Κόκο Γκoφ (No 3 στον κόσμο) δυσκολεύθηκε, αλλά τελικά επικράτησε της Άιλα Τομλιάνοβιτς (Νο 79) 6-4, 6-7(2), 7-5 και προκρίθηκε στον Β` γύρο του US Open.

«Ήταν δύσκολο», παραδέχθηκε μετά το τέλος του αγώνα η 21χρονη Γκοφ και πρόσθεσε: «Από την εμπειρία μου, οι πρώτοι γύροι είναι πιο αγχωτικοί από τον τελικό. Ήταν μια καλή δοκιμασία για εμένα».

Νωρίτερα, η Πολωνή, Ίγκα Σβιάτεκ, η οποία πήγε στην Νέα Υόρκη μετά από ένα επιτυχημένο καλοκαίρι, με νίκες στο Γουίμπλεντον και στο Σινσινάτι και είναι το φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για την κατάκτηση του τροπαίου, νίκησε εύκολα την Κολομβιανή, Εμιλιάνα Αράνγκο (Νο 84) με 6-1, 6-2.

«Οι πρώτοι αγώνες είναι πάντα λίγο διαφορετικοί, οπότε χαίρομαι που είχα χρόνο πριν από το τουρνουά, ώστε να προσαρμοσθώ στις συνθήκες και στην επιφάνεια», σχολίασε η έξι φορές νικήτρια σε Grand Slam.

Παράλληλα, ο Ιταλός επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ προκρίθηκε με άνεση στην επόμενη φάση, καθώς επικράτησε με 6-1, 6-1, 6-2 του Τσέχου, Βιτ Κόπριβα (Νο 89).

«Νιώθω σε καλή φόρμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την απόδοσή μου», τπόνισε ο νεαρός Ιταλός τενίστας», ενώ στον επόμενο γύρο προκρίθηκε και ο Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3), μετά την νίκη επί του Χιλιανού, Αλεχάντρο Ταμπίγιο (Νο 122) με 6-2, 7-6(4), 6-4.

«Δεν ήταν όλα τέλεια, αλλά προκρίθηκα», δήλωσε ο Ζφέρεφ, ο οποίος θα παίξει με τον Βρετανό, Τζέικομπ Φίρνλεϊ (Νο 60).

Πηγή: ΑΠΕ

