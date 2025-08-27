Μπρους Γουίλις: Δυσκολεύεται να επικοινωνήσει – «Το μυαλό του τον προδίδει», λέει η σύζυγός του

Χάνει σταδιακά την ικανότητα του να επικοινωνεί ο δημοφιλής ηθοποιός Μπρους Γουίλις που δίνει μάχη με την άνοια. Σύμφωνα με την σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις «το μυαλό του τον προδίδει».

«Ο Μπρους είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση υγείας, ξέρετε. Απλώς ο εγκέφαλός του τον προδίδει», δήλωσε στο δίκτυο ABC η Έμα Χέμινγκ Γουίλις.

Σε ερώτηση αν ο ηθοποιός την αναγνωρίζει η Έμα Χέμινγκ Γουίλις εξήγησε ότι οι δυο τους εξακολουθούν να έχουν μία σύνδεση.

«Αισθάνομαι ότι το κάνει (σ.σ. με αναγνωρίζει), σωστά; Το ξέρω ότι το κάνει. Ξέρετε, όταν είμαστε μαζί του λάμπει. Μας κρατάει τα χέρια. Τον φιλάμε. Τον αγκαλιάζουμε. Εκείνος μας το ανταποδίδει. Ξέρετε, είναι μέσα σε αυτό», είπε η σύζυγός του ηθοποιού.

Και συνέχισε: «Και αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι, καταλαβαίνεις; Δεν χρειάζομαι να ξέρει ότι είμαι η γυναίκα του και ότι παντρευτήκαμε αυτή τη μέρα… Δεν χρειάζομαι τίποτα από όλα αυτά. Θέλω απλώς να νιώθω ότι έχω μια σύνδεση μαζί του. Και την έχω».

«Η ομιλία τον εγκαταλείπει και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Και έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί του, ο οποίος είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος», σημείωσε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις.

Η 49χρονη εξήγησε ότι υπάρχουν στιγμές που η οικογένεια βλέπει κομμάτια της χαρακτηριστικής προσωπικότητας του Μπρους Γουίλις και τη «λάμψη στα μάτια του».

«Όχι μέρες, αλλά έχουμε στιγμές. Είναι το γέλιο του, σωστά; Έχει ένα τόσο βαρύ γέλιο. Και, ξέρετε, μερικές φορές βλέπεις αυτή τη λάμψη στα μάτια του ή αυτό το χαμόγελο», ανέφερε η σύζυγός του ηθοποιού.

«Και είναι δύσκολο να το δεις, γιατί όσο γρήγορα εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, τόσο γρήγορα φεύγουν. Είναι δύσκολο. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ», αποκάλυψε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις.