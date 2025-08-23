Μέγκαν Μαρκλ: Δημοσίευσε βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ και τον… αποθέωσε – «Τι σπουδαίος άνδρας»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μέγκαν Μαρκλ: Δημοσίευσε βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ και τον… αποθέωσε – «Τι σπουδαίος άνδρας»
Πηγή: Instagram / @meghan

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε ένα νέο στιγμιότυπο από την καθημερινότητα του πρίγκιπα Χάρι, αυτή τη φορά σε μια πιο χαλαρή και ανέμελη στιγμή, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Στο βίντεο, ο Χάρι φαίνεται να κάνει σερφ, φορώντας ένα καπέλο τζόκει ανάποδα, σορτς και μακρυμάνικο μπλουζάκι, με τη δούκισσα του Σάσεξ να επιλέγει ως μουσικό φόντο το τραγούδι των Salt-N-Pepa, του 1993, «Whatta Man».

Το ρεφρέν του συγκεκριμένου τραγουδιού, όπου επέλεξε η Μαρκλ για να «ντύσει» το βίντεο του Χάρι, περιλαμβάνει τους στίχους: «What a man, what a man, what a man. What a mighty good man» (Τι άνδρας, τι άνδρας, τι άνδρας. Τι σπουδαίος άνδρας!)

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Διακόπτουμε το κανονικό σας πρόγραμμα για να σας μεταφέρουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα», προσθέτοντας και ένα emoji αλεπούς, παραπέμποντας στο χαϊδευτικό που χρησιμοποιεί για τον σύζυγό της.


Στο βίντεο, που ανέβηκε τόσο στο προφίλ όσο και στα story της Μέγκαν, ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να σκύβει καθώς τον περικλείει ένα κύμα, πριν σηκωθεί όρθιος και χειροκροτήσει στον αέρα πανηγυρίζοντας την επιτυχία του.

 

