Μέγκαν Μαρκλ: Το στιλιστικό «μήνυμα» που στέλνει στη βασιλική οικογένεια στην 2η σεζόν της εκπομπής της – «Δεν χρειάζεται πλέον να ντύνομαι σαν δούκισσα»

Η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη βασιλική οικογένεια με την ανανεωμένη εμφάνισή της στη δεύτερη σεζόν της σειράς της στο Netflix, «With Love, Meghan».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Page Six, οι επιλογές της στην ένδυση δεν περνούν απαρατήρητες και πολλοί ειδικοί τις ερμηνεύουν ως σκόπιμες κινήσεις που αντικατοπτρίζουν μια νέα φάση στη δημόσια εικόνα της.

Η στυλίστρια και σύμβουλος εικόνας με έδρα την Καλιφόρνια, Σίνθια Κένεντι, δήλωσε στην Daily Mail ότι η δούκισσα του Σάσεξ έχει αλλάξει αισθητά το στυλ της, προσαρμόζοντάς το σε πιο «μοντέρνα» γραμμή για τη νέα σεζόν της lifestyle σειράς της.

«Το ανανεωμένο στυλ της στέλνει σε όλους ένα μήνυμα που λέει: “Δεν χρειάζεται πλέον να ντύνομαι σαν δούκισσα – μπορώ να ντύνομαι σαν τον εαυτό μου, και να είμαι πιο προσιτή, μοντέρνα, αυθεντική και αληθινή”», σημείωσε η Κένεντι.

«Οι επιλογές της φαίνονται σκόπιμες και περισσότερο σαν μια συνειδητή κίνηση προς την άνεση, την ευαισθησία, τη δυνατότητα ταύτισης και την ευκολία, χωρίς να χάνει την αίσθηση κομψότητας που την καθιστά επιθυμητή», πρόσθεσε.

«Είναι μια προσεκτική ισορροπία και νομίζω ότι τα καταφέρνει πολύ καλά».

Η Κένεντι επεσήμανε επίσης ότι υπήρξε «σίγουρα» μια «μετατόπιση» στο στυλ της Μαρκλ από την πρώτη σεζόν, που έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Μάρτιο, μέχρι σήμερα.

«Στην πρώτη σεζόν, η Μέγκαν βασιζόταν σε πολύ καλοραμμένα, προσεγμένα looks», που παρέπεμπαν στο casual στυλ μιας δούκισσας, με «καθαρά κοψίματα, ουδέτερα χρώματα, δομημένα κομμάτια και συνολικά ένα αίσθημα προσεκτικά διαμορφωμένο», εξήγησε.

«Στη δεύτερη σεζόν, το στυλ της φαίνεται πιο απαλό, χαλαρό, ανέμελο και περισσότερο “ζωντανό”. Τα look της είναι ακόμα κομψά, αλλά τώρα συνδυάζονται με πιο προσιτά κομμάτια, όπως χαλαρά, άνετα πλεκτά, αέρινα φορέματα και πιο casual σιλουέτες».

Η Κένεντι τόνισε ότι το νέο, «προσιτό» look της ηθοποιού του «Suits» μοιάζει «λιγότερο σαν δημόσιο πρόσωπο πάνω σε σκηνή και περισσότερο σαν μια γυναίκα στο σπίτι που σε αφήνει να μπεις στον κόσμο της».

«Η Μέγκαν ήταν πάντα συνειδητή για την εικόνα που προβάλλει, και αυτή η πιο χαλαρή γκαρνταρόμπα φαίνεται σκόπιμη», εξήγησε η CEO της Cynthia Kennedy Stylist.

«Σηματοδοτεί ότι δεν προσπαθεί πλέον να “παίξει” με τη βασιλική οικογένεια, αλλά να συνδεθεί με τους ανθρώπους ως μια μοντέρνα γυναίκα, σύζυγος και μητέρα», πρόσθεσε.

«Τα πιο απαλά look απομακρύνουν κάπως την επίσημη φόρμα και προσφέρουν μια δυνατότητα ταύτισης με τρόπο που νιώθει ζεστός, γήινος και ανθρώπινος – κάτι που τη βοηθά να συνδεθεί με τους θεατές».

Το Page Six επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της Μαρκλ για σχόλιο, αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η 44χρονη μητέρα δύο παιδιών, κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ της δεύτερης σεζόν της σειράς της.

Στο βίντεο, η Μαρκλ προσκαλεί και πάλι διάσημους φίλους σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι κοντά στο πραγματικό της σπίτι στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, όπου μαγειρεύει διάφορα πιάτα και μοιράζεται τη διαδικασία βήμα προς βήμα.

Η Μαρκλ έχει απομακρυνθεί από τους συγγενείς του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι, από τότε που εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στις ΗΠΑ το 2020.

Η δεύτερη σεζόν του «With Love, Meghan» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Αυγούστου.