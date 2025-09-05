Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη – Ήταν το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας

Η Δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ. Η είδηση σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας που συνδέθηκε με τη βρετανική μοναρχία, αλλά και με τη διδασκαλία μουσικής και τη στήριξη των νέων ανθρώπων, τομείς στους οποίους αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της, αναφέρει το Sky News.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, το παλάτι ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη το Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας, της Δούκισσας του Κεντ, η οποία απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας ενώνονται με τον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του στο πένθος για την απώλειά της και στη θερμή ανάμνηση της δια βίου αφοσίωσής της σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδέθηκε, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της για τους νέους ανθρώπους».

Η σημαία της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κυματίζει μεσίστια ως ένδειξη σεβασμού, ενώ μια επίσημη ανακοίνωση θα τοποθετηθεί στα κιγκλιδώματα του παλατιού.

Η Αικατερίνη παντρεύτηκε τον Δούκα του Κεντ, ξάδερφο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, το 1961. Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ το 2022, έγινε το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ήταν γνωστή για τις συγκινητικές στιγμές που χάρισε στο Γουίμπλεντον, όταν το 1993 παρηγόρησε τη δακρυσμένη Γιάνα Νοβότνα μετά τον τελικό, ενώ αργότερα εγκατέλειψε τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας (HRH), προτιμώντας να αποκαλείται «κυρία Κεντ».

Αποτραβήχτηκε από τη δημόσια ζωή και αφιέρωσε περισσότερα από δέκα χρόνια στη διδασκαλία μουσικής σε δημοτικό σχολείο στο Χαλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της βασιλικής οικογένειας, υπήρξε θερμή υποστηρικτής της μουσικής και της ευημερίας των παιδιών και των νέων.

Βιβλίο συλλυπητηρίων θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά τις επόμενες ημέρες, ενώ οι λεπτομέρειες της κηδείας θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.