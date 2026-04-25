Μήνυμα Τραμπ στο Ιράν μετά την ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του – «Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν»

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social σχετικά με την απόφασή του να ακυρώσει την αποστολή των απεσταλμένων του για συνομιλίες με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα  είχε «χαθεί πολύς χρόνος σε ταξίδια».

«Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά», επανέλαβε, προσθέτοντας πως εκείνοι (σ.σ. Ιράν) «δεν έχουν κανένα».  «Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Μόλις ακύρωσα το ταξίδι των απεσταλμένων μου που θα μετέβαιναν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, για να συναντηθούν με τους Ιρανούς. Υπερβολικά πολύς χρόνος σπαταλάται στις μετακινήσεις, υπερβολικά πολλή δουλειά! Επιπλέον, υπάρχει τρομερή εσωτερική διαμάχη και σύγχυση μέσα στην “ηγεσία” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει το πρόσταγμα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας, εκείνοι δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!»

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ακύρωση των σχεδίων για το ταξίδι δύο εκ των κορυφαίων συμβούλων του στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, για έναν νέο γύρο συνομιλιών, δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου.

«Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπαράκ Ραβίντ, ρεπόρτερ του Axios και συνεργάτη του CNN, όταν ρωτήθηκε αν η απόφαση να μην σταλούν στο Πακιστάν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα έπρεπε να ερμηνευθεί ως βήμα προς έναν ακόμη γύρο εχθροπραξιών.

 

