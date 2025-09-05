Τραμπ: «Θρηνεί» την απώλεια της Ινδίας και της Ρωσίας από την «βαθύτερη και σκοτεινότερη» Κίνα – «Εύχομαι να έχουν ένα μακρύ μέλλον μαζί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, εξέφρασε ανησυχία για τη σύσφιξη των σχέσεων Ινδίας και Ρωσίας με την Κίνα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

«Φαίνεται πως έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία στη βαθύτερη, πιο σκοτεινή Κίνα», έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας το σχόλιο με φωτογραφία των τριών ηγετών μαζί.

«Εύχομαι να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!», πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση.

Αφορμή για το σχόλιο στάθηκε η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, όπου ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Οι τρεις ηγέτες μίλησαν με θερμά λόγια για τις σχέσεις των χωρών τους, οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ σε ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και το διεθνές εμπόριο.

Ο Μόντι, μάλιστα, έχει αντιδράσει στο παρελθόν σε ισχυρισμούς του Τραμπ ότι εκείνος ήταν που πέτυχε την εκεχειρία ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν μετά την πρόσφατη κρίση, γεγονός που συνεχίζει να τροφοδοτεί ένταση στις σχέσεις τους.

Νωρίτερα, την Τρίτη το βράδυ, κατηγόρησε τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με αφορμή τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η συνάντηση του Προέδρου της Κίνας με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο, αποτελεί «άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη», δήλωσε την Τετάρτη η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες