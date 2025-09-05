Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος καυσίμων: «Πάλι μάπα πετρέλαιο μου ‘βαλες;» – Η αντίδρασή τους όταν έμαθαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Τον τρόπο που δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων, τη χρήση παράνομων λογισμικών για εξαπάτηση των καταναλωτών με ελλειμματικές παραδόσεις και τη νομιμοποίηση εσόδων αποκαλύπτουν οι διάλογοι που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr.

Στους διαλόγους που ακολουθούν, φαίνεται πώς αντιδρούσαν τα μέλη του κυκλώματος όταν αντιλήφθηκαν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. Μια έρευνα που έγινε σε τουλάχιστον πέντε περιοχές της επικρατείας, όπου κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα που διακινούσαν οι δύο ομάδες.

Σε μία από τις συνομιλίες ακούγεται ο ένας ομιλητής να λέει στον δεύτερο, «μου είπε άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη και του λέω όχι, ήταν όλα γεμάτα του λέω».

Α΄ Ομιλητής Έλα Γιωργάκη, έλα;

Β΄ Ομιλητής Έλα φίλε

Α΄ Ομιλητής Έλα μπρο

Β΄ Ομιλητής Μου είπε άμα κάνατε άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη και του λέω όχι του λέω γιατί

Α΄ Ομιλητής Εντάξει

Β΄ Ομιλητής Ήταν όλα γεμάτα του λέω

Α΄ Ομιλητής Να σου πω

Β΄ Ομιλητής Τρία, του ‘πα τριάμισι (3,5) έχει το τρία (3) και πενήντα-εβδομήντα (50-70) λίτρα έχει ο άσσος

Α΄ Ομιλητής Μπράβο ναι τόσο είναι

Β΄ Ομιλητής Βενζίνη

Α΄ Ομιλητής Ναι ρε μ@@@@@ ναι

Β΄ Ομιλητής Μου λέει δεν κάνατε μάπα του λέω όχι γιατί ήταν όλα γεμάτα, τζετ σκι, σκάφη τέτοια ήταν όλα γεμάτα

Α΄ Ομιλητής Στην βενζίνη όχι άλλα έκανες στο άλλο στο

Β΄ Ομιλητής Ναι του το ‘πα του το ‘πα στην G…. αλλά

Α΄ Ομιλητής Τα τρεισήμισι (3,5) αυτά

Β΄ Ομιλητής Ναι του είπα ότι είχε πολύ πετρέλαιο μέσα κι αυτός δεν έφευγε από ‘κει έφυγε για λίγο και ρίξαμε λίγο και τέρμα στα τρεισήμισι (3,5)

Α΄ Ομιλητής Εντάξει

Β΄ Ομιλητής Δεν μπορέσαμε να πάρουμε παραπάνω άμα σε ρωτήσει

Α΄ Ομιλητής Μα ναι μα όχι ρε δεν ρισκάρεις, καλά κάνεις Γιώργο όχι, άστο μ@@@@@ γιατί άμα κάνεις κι άλλη μ@@@@@ θα σε γ@@@@@@ μετά

Β΄ Ομιλητής Ναι το ξέρω το ξέρω

Α΄ Ομιλητής Μην αγχώνεσαι μια χαρά

Σε άλλο διάλογο ακούγεται ότι αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ζήτησε από τρίτο να πληροφορηθεί για την επιχείρηση και αν υπάρχει υπόθεση έρευνας για καύσιμα.

Α΄ Ομιλητής Έλα μου

Β΄ Ομιλητής Τι έγινε;

Α΄ Ομιλητής Φύγανε τα μ@@@@@

Β΄ Ομιλητής Ήτανε δεκαπέντε (15) άτομα;

Α΄ Ομιλητής Ναι

Β΄ Ομιλητής Ναι τι θέλανε;

Α΄ Ομιλητής Θέλανε να με γ@@@@@

Β΄ Ομιλητής Δεν βρήκαν, δεν βρήκανε τίποτα;

Α΄ Ομιλητής Κάτι μ@@@@@@, ένα βυτιάκι παλιό που ‘χα δέκα (10) χρόνια παρατημένο δω που δεν φαινόνταν το πλαίσιο του, το Μ5 μου πήρανε που ‘ναι μετατροπή το δικό μου τ’ αμάξι, μου ‘παν, ένα BMW παλιό που είναι μετατροπή

Β΄ Ομιλητής Γιατί το πήρανε;

Α΄ Ομιλητής Γιατί λέει τα εξαρτήματά του λέει μπορεί να μην είναι σωστά, να το ελέγξουν, πήρανε ένα μηχανάκι ενός βοηθού μου που λένε ότι δεν φαίνεται σωστό

Β΄ Ομιλητής Μάλιστα

Α΄ Ομιλητής Ένα γύφτικο YARIS, πήρανε πήρανε πέντε έξι αμάξια πήρανε, πέντε έξι οχήματα

Β΄ Ομιλητής Και πού τα πάνε;

Α΄ Ομιλητής Πού να ξέρω εγώ, ούτε που, πάνε να τα βάλουνε στον ….. εκεί να τα βλέπει

Β΄ Ομιλητής Μάλιστα

Α΄ Ομιλητής FBI είναι τελικά, FBI ήταν

Β΄ Ομιλητής Θα μάθουμε πιο μετά, έλα να σου πω

Α΄ Ομιλητής Ναι

Β΄ Ομιλητής Για άλλο θέμα δεν σου είπανε τίποτα;

Α΄ Ομιλητής Τίποτα τίποτα τίποτα, κάποιος έχει καταγγελία μου είπανε, τώρα στο τέλος τα παιδιά που ήταν ψιλοήρεμα, αυτό

Β΄ Ομιλητής Ήτανε τόσα πολλά άτομα;

Α΄ Ομιλητής Ήτανε ναι και πήγαν και στην μάντρα μαζί του κουμπάρου μου άλλα τόσα, τριάντα (30) άτομα σύνολο, τέσσερα (4) Ι.Χ. σε μένα και τέσσερα (4) Ι.Χ. εκεί την πέσανε

Β΄ Ομιλητής Ρε τα μ@@@@@@@, μάλιστα

Α΄ Ομιλητής Ντάξει όλα καλά, ο κουμπάρος μου δεν είχε τίποτα ευτυχώς, όχι ότι κάνει και κάτι ο άνθρωπος, δεν είχε τίποτα

Β΄ Ομιλητής Ναι

Α΄ Ομιλητής Μια χαρά, εμένα δω σου είπα αυτά που μου βρήκανε εδώ, που μου πήρανε που είναι π@@@@ τώρα εντάξει α@@@@@

Α΄ Ομιλητής Αύριο, πάμε αύριο, πάμε αύριο παιδί μου, ε;

Β΄ Ομιλητής Θα δω εντάξει έλα, όχι όχι, ήρθαν η αστυνομία και μας πήραν τα αυτοκίνητα και πρέπει να το κρύψω το AUDI, πήρανε πέντε-έξι (5-6) αυτοκίνητα του Θωμά

Α΄ Ομιλητής Τι λε ρε

Β΄ Ομιλητής Τέλος πάντων, ναι ναι άστα θα σου πω, έλα θα δούμε λίγο να μιλήσω αν είναι

Α΄ Ομιλητής Άντε

Β΄ Ομιλητής Μη λες τίποτα εκεί

Α΄ Ομιλητής Όχι.

Α΄ Ομιλητής Γεια σου ΜΠΡΑΔΕΡΑΚΟ

Β΄ Ομιλητής Που ‘σαι ρε Κυριακούλη;

Α΄ Ομιλητής Πάρε με το πρωί να με ξυπνήσεις κατά τις οχτώ μιση-εννιά παρά

Β΄ Ομιλητής Ναι θα σε πάρω, όλα καλά;

Α΄ Ομιλητής Ναι

Β΄ Ομιλητής Γιατί η μάνα σου τώρα μου είπε ότι έτσι κι έτσι να πούμε γιατί έχει

Α΄ Ομιλητής Ε είχαμε πέσιμο απ’ τους μπάτσους, είχαμε πέσιμο απ’ τους μπάτσους

Β΄ Ομιλητής Τι έγινε όλα καλά; Το ‘φερες το αυτοκίνητό σου;

Α΄ Ομιλητής Ναι την γλύτωσε όμως

Β΄ Ομιλητής Την γλύτωσε; Τα κρατήσατε;

Α΄ Ομιλητής Έχασε ο Θωμάς τα αυτοκίνητα ρε, δεν μπορώ να στα πω απ’ το τηλέφωνο εντάξει έλα, πάρε με το

Β΄ Ομιλητής Ναι κατάλαβα

Α΄ Ομιλητής Τίποτα, θα τα πούμε αύριο έλα καλό βράδυ όλα καλά

Β΄ Ομιλητής Άντε φιλιά φιλιά γεια γεια γεια

Α΄ Ομιλητής Έλα γεια γεια.

Β΄ Ομιλητής Καλημέρα

Α΄ Ομιλητής Καλημέρα κολλητέ μου, με παίρνει ο Θωμάς ε, έρχομαι να σε πάρω

Β΄ Ομιλητής Τι σου είπε;

Α΄ Ομιλητής Πάμε μαγαζί εκεί που ήταν ο Ταρζάν, να πάρουμε κάτι μάνικες και πάμε λέει εγκατάσταση κατευθείαν, έρχομαι να σε πάρω, ντύσου, μπήκα αμάξι εγώ («εγκατάσταση» είναι ο χώρος που αποθήκευαν στην Αττική τα λαθραία καύσιμα πριν διαμηνυθούν σε πρατήρια)

Β΄ Ομιλητής Εντάξει

Α΄ Ομιλητής Έλα γεια, γεια, ντύσου, ντύσου αδερφέ μου, μην αργήσεις σε παρακαλώ.

—

Α΄ Ομιλητής Σπυράκο μου, καλημέρα

Β΄ Ομιλητής Καλημέρα, δε θέλω να σε ενοχλώ

Α΄ Ομιλητής Ε όχι, τώρα κι εγώ μαγαζί θα πάω προς, για δουλειά

Β΄ Ομιλητής Ο Θωμάς;

Α΄ Ομιλητής Ε δεν είναι εδώ

Β΄ Ομιλητής Μόνος σου είσαι;

Α΄ Ομιλητής Ναι, ναι

Β΄ Ομιλητής Τι έγινε εχτές ρε;

Α΄ Ομιλητής Ξέρω ‘γω, έλεγχο, είχε έλεγχο, γ@@@@@ τα

Β΄ Ομιλητής (ακατάληπτη φράση) έχουνε φαγωθεί

Α΄ Ομιλητής Ε έχουν, ναι, δε, αφού το, το, κάποιος τον δίνει εκεί χωρίς λόγο τώρα, δεν ξέρω

Β΄ Ομιλητής Έχουνε φαγωθεί ρε φίλε, ρε φίλε

Άλλη συνομιλία είναι αποκαλυπτική για τη διαμαρτυρία πελάτη επιχείρησης που προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης από συγκεκριμένη επιχείρηση.

Α΄ Ομιλητής Έλα

Β΄ Ομιλητής Ρε συ μ@@@@@, πάλι μάπα πετρέλαιο μου ‘βαλες;

Α΄ Ομιλητής Καθαρό είναι ρε

Β΄ Ομιλητής Τι καθαρό ρε, πάλι πρόβλημα έχω σήμερα

Α΄ Ομιλητής Τι εννοείς πρόβλημα

Β΄ Ομιλητής Τι θα γίνει τώρα ρε ‘συ φίλε, θα την πληρώσω εγώ πάλι τη νύφη;

Α΄ Ομιλητής Άστο έρχομαι εγώ, θα ‘ρθω εγώ

Β΄ Ομιλητής Τι θα κάνω τώρα; Πες μου τι να κάνω τώρα;

Α΄ Ομιλητής Τι εννοείς μαύρο ρε μ@@@@;

Β΄ Ομιλητής Ρε συ φίλε σβήνει ο καυστήρας

Α΄ Ομιλητής Έλα

Β΄ Ομιλητής Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο

Α΄ Ομιλητής Καθαρό είναι, σαν την άλλη φορά ρε

Β΄ Ομιλητής Ρε φίλε εγώ δε θα σε πάρω ποτέ άμα δεν υπάρχει κάτι πρόβλημα

Α΄ Ομιλητής Δεν είναι πειραγμένο, είναι καθαρό αυτό

Β΄ Ομιλητής Εγώ σου λέω τι έχει γίνει τώρα και τι μου λες τώρα εσύ

Α΄ Ομιλητής Πες του το, επειδή εσύ είσαι τέτοιος και σε, και πληρώνεις, πες του το, πες του το παιδί, αυτό που σου είπα εγώ από κοντά, είναι σκούρο καθαρό

Β΄ Ομιλητής Ρε φίλε το πετρέλαιο το βγάλαμε, έχει πρόβλημα, τι θα γίνει τώρα;

Α΄ Ομιλητής Τι να κάνω; Εγώ αυτό έχω το πετρέλαιο, κάτσε

Β΄ Ομιλητής Ρε φίλε όταν φέρνεις καθαρό δεν έχω πρόβλημα, τώρα έχει πρόβλημα

Α΄ Ομιλητής Ρε καθαρό είναι, κάτσε να, περίμενε, ε να ‘ρθω να το αλλάξω;

Β΄ Ομιλητής Ε ναι ρε φίλε, αφού έχω πρόβλημα, εγώ να καθαρίσω ντεπόζιτα πάλι και τέτοια, να πληρώσω τόσα λεφτά, όχι

Α΄ Ομιλητής Όχι δεν θέλει ρε, θα το βγάλω εγώ έτσι μπαμ μπαμ και θα σου βάλω το άλλο

Β΄ Ομιλητής Έλα άντε, τι ώρα θα ‘ρθεις;

Α΄ Ομιλητής Ε τώρα δεν το ‘χω το φορτηγό, σε, κατά τις οχτώ (08:00) ε κατά τις εννιά (09:00);

Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής σύνδεσης πραγματοποιείται διά ζώσης συνομιλία μεταξύ του Αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και άνδρα με όνομα «Μάνος», η οποία παρατίθεται ως εξής:

Α΄ Ομιλητής: Τι θα κάνω πάνω, ρε Μάνο να σε ρωτήσω κάτι; Εκατό χιλιάδες (100.000) λίτρα, ενενήντα (90), δεν θα ‘χουν μια έστω μια περίεργη μυρωδιά;

«Μάνος»: (ακατάληπτο περιεχόμενο)

Α΄ Ομιλητής Ναι

Β΄ Ομιλητής Και τι λέει η Μάγδα; Λέει να φύγεις από εδώ;

Α΄ Ομιλητής Μου λέει «δεν με νοιάζει αν έχετε κάποια βλάβη στο όχημα, αν χάλασε κάτι», με ζάλισε πραγματικά και στο τέλος μου είπε «δεν θα περάσεις από δω όπως και να έχει, θα κάθεσαι και θα περιμένεις για πολύ, τράβα σπίτι σου καλύτερα». Πιστεύω ότι ο άλλος πάλι έκανε κάποια μ@@@@@ εκεί πέρα

Β΄ Ομιλητής Ε, μάλλον πάλι τσιγκουνεύεται και δεν θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη

Α΄ Ομιλητής Μάλλον ναι, αφού κι εγώ στο παρελθόν είχα περάσει από αυτή τη γυναίκα πολλές φορές

Β΄ Ομιλητής Ναι

Α΄ Ομιλητής Και χτες, μάλλον όχι χτες, πριν από τρεις μέρες περίπου πέρασα από αυτήν και μου μίλαγε επιδεικτικά με πολύ επίσημο τρόπο και πολύ τυπικά, στον πληθυντικό «κύριε Γιώργο». Της λέω κι εγώ «κυρία Μάγδα τι γίνεται, πως γίνεται;», και μου απαντάει «τι να γίνει, πως να γίνει, αφού εσείς κρατάτε τα φορτία ένα μήνα τουλάχιστον κρατάτε, τι κάνετε, ύποπτα είναι αυτά, αλλάζετε και τον τράκτορα, τώρα δεν περνάει, δεν θα περάσεις»

…

Α΄ Ομιλητής Ο άλλος μου λέει τώρα «γύρνα πίσω, να δούμε τι θα κάνουμε»

Β΄ Ομιλητής Τίποτα, μόνο όταν φτιάξουν το όχημά σου

Α΄ Ομιλητής Ε ναι, αν φτιάξουν το άλλο όχημα ας πάει ο άλλος τότε, αφού δικό του είναι

Β΄ Ομιλητής Ναι, και σε περίπτωση που δεν θέλει εκείνος, ας το φέρει αυτός μέχρι τα σύνορα και μετά το παίρνει ο ΑΣΤΡΙΤ και το συνεχίζει πιο πέρα. Όλοι ψάχνουν για χαζούς

Α΄ Ομιλητής Ε ναι, πάντα έτσι είναι, κι εγώ θα ήθελα να δουλεύω με άσπρα γαντάκια χωρίς να λερώνομαι. Ο άλλος πάει κάνει δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα στην Ιταλία και βγάζει εφτακόσια (700) ευρώ, καθόλου άσχημα

Β΄ Ομιλητής Μια χαρά, δύο οχτακόσια (2.800) το μήνα, και καθαρά, με ωράρια, με το φαγητό

Α΄ Ομιλητής Ναι, με ωράρια, κανονικά, καράβι με καμπίνα, καθαρός, πλυμένος ξυρισμένος, κι εγώ θα ήθελα έτσι

Α΄ Ομιλητής Εντάξει, αρκεί να πληρωθεί ο καθένας τα δικά του και δεν με νοιάζει πόσες ώρες θα χρειαστεί να περιμένω στο όχημα

Β΄ Ομιλητής Ε ναι. Εντάξει, τώρα πρώτα ο Θεός, θα πάει ο αστροπελέκης (εννοούν οδηγό υπήκοο Αλβανίας) εκεί, θα φέρει αυτό που πρέπει να φέρει και μετά θα φανεί πως και τι θα γίνει

Α΄ Ομιλητής Ο αστροπελέκης είναι ο ΑΣΤΡΙΤ;

Β΄ Ομιλητής Ε ναι, επειδή αυτός θα μπορέσει να πάει εκεί