Κίνα: Εντυπωσιακά βίντεο από τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο – «Χορογραφημένη» επίδειξη ισχύος από τον Σι Τζινπίνγκ

Κίνα παρέλαση 2025
Φωτογραφία: AP

Με φόντο τη συμπλήρωση 80 ετών από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Πεκίνο φιλοξένησε την Τετάρτη μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν, όπου ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε την ανθρωπότητα να διαλέξει ανάμεσα «στην ειρήνη και τον πόλεμο».

Βόρεια Κορέα: Διεθνές ντεμπούτο για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν στην παρέλαση της Κίνας – Οι αναλυτές την βλέπουν ως πιθανή διάδοχο

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ηγέτες από 26 χώρες, με την απουσία όμως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και μεγάλου μέρους της Δύσης να είναι εμφανής. Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε πως Κιμ Γιονγκ Ουν και Πούτιν «συνωμοτούν» εναντίον της χώρας του.

Κίνα παρέλαση 2025
Φωτογραφία: AP

Το μήνυμα του Σι Τζινπίνγκ

Ο Σι Τζινπίνγκ, σε μια σύντομη αλλά βαρυσήμαντη ομιλία, ξεκίνησε αποτίοντας φόρο τιμής στους Κινέζους βετεράνους του πολέμου και τόνισε την ανάγκη να εξαλειφθούν οι ρίζες της σύγκρουσης ώστε η ιστορία να μην επαναληφθεί.

Κίνα: Τι θέλει να δείξει ο πρόεδρος Σι με την μεγαλειώδη παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» – Ο Πούτιν και οι σύμμαχοί του απέναντι στην Δύση

Το μήνυμά του ωστόσο ήταν στραμμένο προς το μέλλον.

«Ο κινεζικός λαός είναι ένας λαός που δεν φοβάται τη βία και είναι αυτάρκης και ισχυρός», δήλωσε, προσθέτοντας ταυτόχρονα: «Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης και θα εργαστούμε χέρι-χέρι με τους λαούς όλων των χωρών για να οικοδομήσουμε μια κοινότητα με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα».

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων κι εμπορικών πολέμων, προειδοποίησε: «Η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης».

Προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε επίσης.

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Η παρέλαση, διάρκειας περίπου 90 λεπτών, περιελάμβανε την επίδειξη πυραύλων, μαχητικών αεροσκαφών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, μέρος του οποίου παρουσιάστηκε δημόσια για πρώτη φορά.


Η τελετή ξεκίνησε με 80 κανονιοβολισμούς και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ενώ το βήμα τους έδιναν σε «ρυθμική συγχορδία» τα στρατεύματα που παρέλασαν μπροστά στον Σι Τζινπίνγκ.


Ο Σι διέσχισε σε μαύρη κάμπριο λιμουζίνα την κεντρική λεωφόρο Τσανγκ’αν, χαιρετώντας το προσωπικό και τις παραταγμένες στρατιωτικές δυνάμεις.


Οι στρατιώτες απαντούσαν με συνθήματα όπως «Υπηρετούμε τον λαό».

Φωτογραφία: AP

Η μεγαλύτερη στρατιωτική μπάντα στην ιστορία της χώρας

Στην παρέλαση έκανε πρεμιέρα και η μεγαλύτερη στρατιωτική μπάντα στην ιστορία της Κίνας, η Κοινή Μπάντα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΛΑΣ), που αριθμεί πάνω από 1.000 αξιωματικούς.

Φωτογραφία: Reuters

Υπό την καθοδήγηση τριών αρχιμουσικών, οι οποίοι προέρχονται από την μπάντα της Τιμητικής Φρουράς, η ορχήστρα παρουσίασε περισσότερα από 20 κομμάτια – παραδοσιακά αλλά και νέες συνθέσεις-, ενώ χιλιάδες μπαλόνια κατέκλυσαν τον ουρανό.


Στο πλαίσιο της παρέλασης, συμμετείχαν επίσης 80 σαλπιγκτές.

Το φινάλε

Προς το τέλος της τελετής 80.000 περιστέρια, σύμβολα ειρήνης, απελευθερώθηκαν πάνω από την πλατεία, προσφερόμενα από τα μέλη της Ένωσης Εκτροφέων Περιστεριών του Πεκίνου.


Το φινάλε σφράγισαν επτά μαχητικά J-10, τα οποία διέγραψαν στον ουρανό 14 πολύχρωμες λωρίδες καπνού, παραπέμποντας τόσο στα 14 χρόνια του Πολέμου Αντίστασης κατά της Ιαπωνικής Επίθεσης όσο και στις ελπίδες των 1,4 δισ. Κινέζων για εθνική αναγέννηση.

Φωτογραφία: Reuters

Οι ηγέτες που πήγαν στο Πεκίνο

Στο πλευρό του Σι βρέθηκαν ηγέτες 26 χωρών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, στάθηκαν πλάι του στην εξέδρα, σε μια κίνηση που οι αναλυτές ερμήνευσαν ως επίδειξη ενότητας απέναντι στις ΗΠΑ.


Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο βασιλιάς της Καμπότζης, Νοροντόμ Σιχαμόνι, ο πρόεδρος του Βιετνάμ, Λουόνγκ Κουόνγκ, ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας της Μιανμάρ, στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, καθώς και ηγέτες από Πακιστάν, Καζακστάν, Ζιμπάμπουε και Κονγκό.

Από την αμερικανική ήπειρο παρών ήταν μόνο ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Από την Ευρώπη συμμετείχαν ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ενώ στο φωτογραφικό στιγμιότυπο με τους παρόντες ηγέτες βρέθηκαν και οι πρώην πρωθυπουργοί της Ρουμανίας, Αντριάν Ναστάσε και Βιορίκα Νταντσιλά.

Φωτογραφία: AP

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέστησαν, παρότι ο Μόντι ανήρτησε φωτογραφίες και μηνύματα στα social media, σημειώνοντας πως οι συνομιλίες του με τον Σι και τον Πούτιν ήταν «πάντα διορατικές» και ότι είχε μια «καρποφόρα συνάντηση» με τον Σι.


Η παρουσία ηγετών φιλικών προς το Πεκίνο από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική ανέδειξε την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο, ενώ η απουσία των δυτικών χωρών κατέδειξε την ένταση των γεωπολιτικών γραμμών.

Υπό το βλέμμα του Μάο

Στο φόντο της πλατείας Τιενανμέν δέσποζε το τεράστιο πορτρέτο του Μάο Τσετούνγκ, που παραδοσιακά κοσμεί την Πύλη της Ουράνιας Γαλήνης, με το γνωστό «διεισδυτικό βλέμμα» του να παρακολουθεί την τελετή, όπως ακριβώς από το 1949, όταν πρωτοτοποθετήθηκε εκεί για την «ειρηνική απελευθέρωση» του Πεκίνου.

Φωτογραφία: Reuters

Η Κίνα δεν μιλά για «Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», αλλά για τον «Πόλεμο Αντίστασης κατά της Ιαπωνικής Επίθεσης».

Η σύγκρουση στοίχισε στη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, από 20 έως 35 εκατομμύρια ζωές. Το Πεκίνο αναφέρει ότι περισσότεροι από 35 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την ιαπωνική εισβολή και κατοχή, μεταξύ αυτών και 300.000 στη σφαγή της Ναντζίνγκ το 1937.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ

