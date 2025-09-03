Μόσχα: Δεν διαπραγματεύεται τα ουκρανικά εδάφη που κατέλαβε – Δέχεται συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας  

Η Μόσχα αναμένει ότι οι συνομιλίες με το Κίεβο θα συνεχιστούν, πάντως πρέπει να αναγνωριστούν οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» και να εγκαθιδρυθούν «νέα συστήματα ασφάλειας» σε διεθνές επίπεδο, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

«Για να είναι διαρκής η ειρήνη, πρέπει να αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες και να επικυρωθούν με διεθνείς νομικούς όρους», είπε ο  Σεργκέι Λαβρόφ στην ινδονησιακή εφημερίδα Kompas, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

«Πρέπει να εγκαθιδρυθεί νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία ως αναπόσπαστο στοιχείο πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία», είπε.

Αναφερόμενος έμμεσα στη συνεχιζόμενη εναντίωση της Μόσχας στην ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, ο κ. Λαβρόφ επέμεινε στο ότι πως η χώρα αυτή πρέπει να είναι «ουδέτερη, αδέσμευτη και να έχει καθεστώς μη πυρηνικής χώρας».

Το Κίεβο αντιτείνει πως δεν επαφίεται στη ρωσική ηγεσία να αποφασίζει πού θα ενταχθεί ή όχι η χώρα. Το NATO λέει πως δεν μπορεί να προβάλλεται βέτο από ρωσικής πλευράς στην ένταξη της στρατιωτικής συμμαχίας που ιδρύθηκε το 1949 για την αντιμετώπιση του συνασπισμού της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Ακόμη, ο κ. Λαβρόφ είπε πως οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας παραμένουν σε άμεση επαφή. «Αναμένουμε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν», είπε.

Ο κ. Τραμπ, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού υποδέχθηκε στην Αλάσκα τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ξανά «πολύ απογοητευμένος» ,με αυτόν επειδή δεν έχει οργανωθεί ακόμη συνάντησή του με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τελειώσει ο πόλεμος, χωρίς να ανακοινώσει πάντως νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Η Μόσχα τονίζει πως για να διεξαχθεί συνάντηση, πρέπει να έχει γίνει διεξοδική προετοιμασία της και οι δυο πλευρές, οι θέσεις των οποίων απέχουν πάρα πολύ, να πλησιάσουν σε συμφωνία.

«Αναμένουμε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν», επέμεινε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στη συνέντευξή του.

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τρόμος σε παραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε κοριτσάκι 8 ετών

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Τέξας, όταν ένα κορίτσι μόλις 8 ετών δέχτ...
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανία: Μυστήριο με τον θάνατο 6 υποψηφιών της AfD σε 13 ημέρες πριν από τις τοπικές εκλογές

Ένα απροσδόκητο κύμα θανάτων συγκλονίζει τη Γερμανία, καθώς 6 υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματο...
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Πτώση drone στο Ροστόφ προκαλεί προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στα δρομολόγια των τρένων

Ένα drone συνετρίβη κοντά σε σταθμό τρένων στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, προκαλώντας διακοπή...
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βολιβία: Καταδίκη δύο Ισπανών Ιησουιτών για συγκάλυψη ιερέα που κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες παιδιά

Δύο ηλικιωμένοι Ισπανοί ιησουίτες καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Βολιβίας σε ποινή φυλάκιση...
