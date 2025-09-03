ΚΕΦΙΜ: Το 39% των προεκλογικών εξαγγελιών της κυβέρνησης έχει εφαρμοστεί και το 44% είναι σε εξέλιξη

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) εγκαινιάζει ένα νέο δείκτη, τον Δείκτη Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος. Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου για «ένα νέο και απλό εργαλείο που παρακολουθεί τον βαθμό εφαρμογής του προεκλογικού προγράμματος της κυβέρνησης, επιχειρώντας να μετρήσει σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση εφαρμόζει τις πολιτικές για τις οποίες έλαβε δημοκρατική εντολή στην εκλογική διαδικασία».

Βάσει των «πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων (Αύγουστος 2025), από τις 156 ελέγξιμες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης,

Το 18% έχει εφαρμοστεί πλήρως

Το 21% έχει εφαρμοστεί μερικώς

Το 44% βρίσκεται σε εξέλιξη

Το 5% δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου ή έχει εγκαταλειφθεί

Το 12% δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω απουσίας δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων», αποφαίνεται το ΚΕΦΙΜ.

Κοιτώντας εξάλλου σχετικό πίνακα, που παρουσιάζει τον βαθμό υλοποίησης του προεκλογικού προγράμματος ανά τομέα, τον υψηλότερο βαθμό (άθροισμα πλήρως και μερικώς εφαρμοσμένης πολιτικής) τον κερδίζει ο τομέας της Άμυνας και της Εξωτερικής Πολιτικής (με 66% υλοποίηση). Στη δεύτερη θέση η Παιδεία (61%) και έπονται ο Αθλητισμός (50%), το Κράτος Δικαίου και η Οικονομία (από 46%).

Σκοπός του Δείκτη, που θα ανανεώνεται κάθε τρίμηνο, είναι, όπως εξηγεί το ΚΕΦΙΜ, «να παράγει αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες για τους πολίτες και τους δημοσιογράφους καθώς και δεδομένα για επιστημονική έρευνα. Για να το πετύχει αυτό, εξάγει τις προεκλογικές δεσμεύσεις από τα προγράμματα του κυβερνώντος κόμματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της εκάστοτε θητείας, με επιστημονικό, συστηματικό και αμερόληπτο τρόπο».

Ο Δείκτης ακολουθεί «το επιτυχημένο μοντέλο του Polimeter, του αντίστοιχου παρατηρητηρίου για την εφαρμογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων στον Καναδά, και του Comparative Party Pledge Project (CPPP), ενός διεθνούς ερευνητικού δικτύου που μελετά συγκριτικά την υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεων, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησής τους στο τέλος της κυβερνητικής θητείας».

Η μεθοδολογία του Δείκτη βασίζεται στις σχετικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα: American Journal of Political Science (AJPS), British Journal of Political Science (BJPolS), Political Studies, West European Politics (WEP), και Government and Opposition.

Ο Δείκτης Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου του ΚΕΦΙΜ (paratiritirio.org) που «στην πλήρη του μορφή περιλαμβάνει ακόμη τους εξής επιμέρους δείκτες: