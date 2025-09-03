Ανακοινώθηκαν οι 100 κορυφαίες εταιρείες άμυνας για το 2025 – Οι 5 τουρκικές εταιρείες και η Ελλάδα

Το αμερικανικό περιοδικό Defense News ανακοίνωσε τη λίστα με τις 100 κορυφαίες εταιρείες άμυνας και αεροδιαστημικής για το 2025. Φέτος, περισσότερες τουρκικές εταιρείες συμπεριλήφθηκαν στη λίστα, ενισχύοντας τη διεθνή εκπροσώπηση της Άγκυρας, με τις εξαγωγές για το 2024 να φτάνουν σε απίστευτα ύψη. Απογοήτευση για την Ελλάδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στη λίστα με τις 100 κορυφαίες εταιρείες, η οποία καταρτίζεται ετησίως με βάση οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, η τουρκική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία εκπροσωπήθηκε από 3 εταιρείες το 2022, 4 το 2023 και 4 το 2024. Φέτος, στη λίστα συμπεριλήφθηκαν ξανά 5 τουρκικές εταιρείες, οι οποίες όμως έχουν ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμά τους.

Οι τουρκικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα και η κατάταξή τους έχουν ως εξής:

ASELSAN: Η ASELSAN, η οποία κατατάχθηκε 47η το 2023, ανέβηκε στην 42η το 2024. Φέτος, έγινε η κορυφαία τουρκική εταιρεία στη λίστα, καταλαμβάνοντας την 43η θέση.

TAI: Η TAI , η οποία κατατάχθηκε 58η το 2023 , ανέβηκε στην 50ή θέση το 2024. Η κατάταξή της το 2025 καταγράφηκε ως 47η.

ROKETSAN: Η Roketsan μπήκε στη λίστα στην 96η θέση το 2019, ανέβηκε στην 89η θέση το 2020 και αποχώρησε από τη λίστα το 2021. Η εταιρεία επανήλθε στην 86η θέση το 2022 και ανέβηκε στην 71η θέση το 2024. Διατήρησε την 71η θέση της και φέτος.

ASFAT: Η ASFAT, η οποία κατατάχθηκε 100ή το 2023, ανέβηκε στην 94η το 2024. Το 2025, κατατάχθηκε 78η στη λίστα.

MKE Inc.: Η MKE Inc., η οποία μπήκε στη λίστα για πρώτη φορά πέρυσι, κατατάχθηκε 84η. Καταγράφηκε ως 80ή στην κατάταξη του 2025.

Όπως είχαμε δημοσιεύσει τον Φεβρουάριο στο enikos.gr, οι αμυντικές εξαγωγές της Τουρκίας ανήλθαν συνολικά σε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, μια σημαντική αύξηση από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Η ανάπτυξη αντανακλά το διευρυνόμενο παγκόσμιο αποτύπωμα του κλάδου που έφτασε σε 180 χώρες πέρυσι, και έρχεται καθώς οι εταιρείες εδώ δημιουργούν πιο εξελιγμένες πλατφόρμες όπως drones, πολεμικά πλοία και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με καταμέτρηση της SSB, οι 10 κορυφαίοι εξαγωγείς άμυνας της Τουρκίας ήταν:

Baykar: 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια

TUSAŞ Αεροπορία: 750 εκατομμύρια δολάρια

ASFAT: 644 εκατομμύρια δολάρια

MKE: 610 εκατομμύρια δολάρια

Arca Defense: 600 εκατομμύρια δολάρια

Κινητήρας TUSAŞ: 390 εκατομμύρια δολάρια

Aselsan: 217 εκατομμύρια δολάρια

RAM Εξωτερικού Εμπορίου (Otokar): 193 εκατομμύρια δολάρια

Roketsan: 179 εκατομμύρια δολάρια

Samsun Yurt Defense: 166 εκατομμύρια δολάρια

Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις άμεσες πωλήσεις των εταιρειών στο εξωτερικό και δεν αφορούν τις έμμεσες πωλήσεις. Έμμεσες πωλήσεις πραγματοποιούνται όταν τα προϊόντα μιας εταιρείας χρησιμοποιούνται ως υποσυστήματα στις εξαγωγές μιας άλλης εταιρείας, όπως ένας ηλεκτροοπτικός αισθητήρας Aselsan ενσωματωμένος σε ένα UAV Baykar.

Σύμφωνα με την Aselsan, οι έμμεσες εξαγωγές της το 2024 ανήλθαν σε 291 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τον συνολικό όγκο εξαγωγών της εταιρείας στα 508 εκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία για τις έμμεσες εξαγωγές για άλλες εταιρείες δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα τη στιγμή της σύνταξης. Μεταξύ των δέκα κορυφαίων αποδεκτών χωρών ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία, όλες μέλη του ΝΑΤΟ.

Τα τελευταία χρόνια, οι πωλήσεις drones, πυρομαχικών, όπλων πεζικού και χερσαίων οχημάτων έχουν αρχίσει να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτικά η λίστα με τις ΤΟΡ 100 εταιρείες του κόσμου: