Βόρεια Κορέα: Διεθνές ντεμπούτο για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν στην παρέλαση της Κίνας – Οι αναλυτές την βλέπουν ως πιθανή διάδοχο

Η παρουσία της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα, στο πλευρό του πατέρα της λίγο πριν από τη στρατιωτική παρέλαση του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, αναζωπύρωσε τις εικασίες για το μέλλον της ηγεσίας στη Βόρεια Κορέα και το ενδεχόμενο να προετοιμάζεται ως η πρώτη γυναίκα που θα κυβερνήσει τη χώρα.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας δείχνουν την Κιμ Τζου-αε (Kim Ju-ae), η οποία εκτιμάται ότι είναι στις αρχές της εφηβείας της, να αποβιβάζεται από το θωρακισμένο τρένο του πατέρα της στην κινεζική πρωτεύουσα, όπου την υποδέχθηκαν αξιωματούχοι, σηματοδοτώντας την πρώτη της διεθνή εμφάνιση.

North Korea’s Kim Jong Un and his daughter have arrived in Beijing for China’s largest military parade marking Japan’s WWII surrender — his first major multilateral event in 14 years. pic.twitter.com/Id83eEPycE — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 3, 2025



Αν και το καθεστώς δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ επισήμως ούτε το όνομά της ούτε την ηλικία της, η Τζου-αε δεν είναι άγνωστη στο κοινό, καθώς έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις, από δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μέχρι τα εγκαίνια του θέρετρου Γουονσάν Κάλμα στην ανατολική ακτή της χώρας.

Imagine the hoopla if Kim Jong Un brought his daughter to Beijing for the Sept 3 mil. parade? The world may crow the N Korean leader is a loving family man. Advantage Kim. How North Korea promotes Kim’s ‘Dear Daughter’ as a worthy heir – The Japan Times https://t.co/U1EYQz6DuJ — Sung-Yoon Lee (@SungYoonLee1) August 28, 2025



Αναλυτές εκτιμούν ότι η παρουσία της στο Πεκίνο, σε μια εκδήλωση που ερμηνεύεται ως επιβεβαίωση της διαμόρφωσης μιας νέας συμμαχίας που ανησυχεί τη Δύση, ενισχύει την άποψη πως είναι η επικρατέστερη διάδοχος του Κιμ.

Ο ρόλος του Ντένις Ρόντμαν

Η Τζου-αε έγινε για πρώτη φορά γνωστή το 2013, όταν ο πρώην αστέρας του NBA Ντένις Ρόντμαν, φίλος του Κιμ, υποστήριξε ότι είχε κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του ηγέτη κατά την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο Ρόντμαν είχε περιγράψει τότε τον Κιμ ως έναν «καταπληκτικό τύπο» και στις 9 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους είχε δηλώσει στον Guardian ότι ήταν «ένας καλός πατέρας» για την κορούλα του, την οποία ο ίδιος είχε ονομάσει Τζου-αε.

Τα παιδιά του Κιμ

Αν και δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια, η Τζου-αε έχει γίνει σχεδόν μόνιμη παρουσία στο πλευρό του Κιμ, μαζί με την αδελφή του και στενή του συνεργάτιδα, Κιμ Γιο-γιονγκ.

Τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας απέφευγαν μέχρι πρόσφατα οποιαδήποτε αναφορά στα παιδιά του ηγέτη, έως ότου η Τζου-αε εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2022 σε δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου.

Λίγους μήνες αργότερα, συμμετείχε σε στρατιωτική παρέλαση και τα μέσα άρχισαν να την αποκαλούν «σεβαστή» κόρη του Κιμ.

Σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας το 2017, ο Κιμ και η σύζυγός του Ρι Σολ-τζου έχουν τρία παιδιά: έναν γιο που γεννήθηκε το 2010, μια κόρη το 2013 (που πιστεύεται ότι είναι η Τζου-αε) και ένα ακόμη παιδί το 2017, του οποίου το φύλο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Διάδοχος του Κιμ;

Στο ταξίδι τους στην Κίνα, η χαμογελαστή Τζου-αε, ντυμένη με μπλε κοστούμι, στεκόταν πίσω από τον πατέρα της καθώς εκείνος κατέβαινε από το τρένο έπειτα από ένα νυχτερινό ταξίδι από την Πιονγκγιάνγκ, στο πρώτο τους κοινό ταξίδι στο εξωτερικό. Το γεγονός αυτό θεωρείται από αναλυτές ως μέρος μιας προσεκτικά σχεδιασμένης πορείας διαδοχής.

«Αυτή τη στιγμή, η Τζου-αε είναι το φαβορί για την επόμενη ανώτατη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός σε θέματα ηγεσίας της Βόρειας Κορέας στο Stimson Center.

«Αποκτά πολύτιμη εμπειρία σε θέματα πρωτοκόλλου, που θα της φανεί χρήσιμη είτε ως η επόμενη ηγέτιδα είτε ως μέλος της κορυφαίας ελίτ».

Όπως πρόσθεσε, «αποκτά πολύτιμη εμπειρία στο να χαιρετά και να αλληλεπιδρά με ξένους ηγέτες και άλλες ελίτ».

«Αν αυτό είναι μέρος μιας καμπάνιας διαδοχής, τότε σίγουρα συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ως το διεθνές ντεμπούτο της Κιμ Τζου-αε», ανέφερε η ερευνήτρια του Stimson Center, Ρέιτσελ Μινγιόνγκ Λι.

North Korean leader Kim Jong Un brought his teenage daughter to Beijing this week in her first public outing overseas, fueling further speculation that she may be his potential successor in the family’s dynastic rule over the nuclear-armed state https://t.co/CUYt0TzMXx — Reuters (@Reuters) September 3, 2025



Η Νότια Κορέα έχει εκφράσει την άποψη ότι η κόρη του Κιμ προετοιμάζεται για την ηγεσία, αν και παραμένει ασαφές πώς και πότε αυτό θα μπορούσε να συμβεί.

Οι διάδοχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κιμ Γιονγκ Ουν, συνήθως διανύουν μια πορεία ανόδου μέσα από το καθεστώς, αναλαμβάνοντας ανώτατα πόστα πριν αναλάβουν την ηγεσία του κράτους. Εξίσου αβέβαιο είναι το πώς θα αντιδράσουν τα στελέχη του κόμματος και του στρατού στην προοπτική μιας γυναίκας ως ανώτατης ηγέτιδας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί, ο Κιμ, που εκτιμάται ότι είναι 41 ή 42 ετών, εμφανίζεται σε καλή φυσική κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η κόρη του αναλαμβάνει όλο και πιο κεντρικό ρόλο, με την παρουσία της να επεκτείνεται πέρα από τις στρατιωτικές δραστηριότητες και σε πολιτικές και οικονομικές εκδηλώσεις, όπως η συμμετοχή της σε εκδήλωση για την επέτειο του πολέμου στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο Μάιο.

