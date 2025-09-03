Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

επίδομα στέγασης

Εκτός της πληρωμής του επιδόματος στέγασης για τον μήνα Οκτώβρη από τον ΟΠΕΚΑ κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες δικαιούχοι.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό αφορά στους πολίτες των οποίων η αίτηση του επιδόματος εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2025 και αυτή έχει ισχύ από την 1η Απριλίου του 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για το επίδομα μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Οκτωβρίου.

Η πληρωμή και τα ποσά

Η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και οι δικαιούχοι θα λάβουν κανονικά τα χρήματα του επιδόματος στον τραπεζικό τους λογαριασμό και όχι μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Επίσης επισημαίνεται πως τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται ως εξής:

  • Στα 70 ευρώ είναι το ποσό του μηνιαίου επιδόματος για έναν δικαιούχο.
  • Το ποσό προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.
  • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Διευκρινίζεται πως το ανώτατο όριο του μηναίου επιδόματος είναι στα 210 ευρώ, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η διαδικασία για την υποβολή της νέας αίτησης

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι της παροχής θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για το επίδομα στέγασης ανά εξάμηνο καθώς αυτή δεν ανανεώνεται με αυτόματο τρόπο.

Συνεπώς οι υπόχρεοι για να υποβάλλουν νέα αίτηση για το επίδομα θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του επιδόματος στέγασης εδώ
  • Μετά θα πρέπει να κλικάρουν στο «Συνέχεια στο Taxisnet » και θα βγει ένα πλαίσιο όπου θα πρέπει στο «Όνομα Χρήστη» να γράψουν το Ονοματεπώνυμο τους και στο « κωδικός » να εισάγουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.
  • Θα πρέπει να ελέγξουν την ισχύ της αίτησης τους και εάν αυτή λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025, τότε θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση μέσω της καρτέλας τους.
  • Θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι το μισθωτήριο τους καλύπτει το νέο εξάμηνο, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έως και τις 31 Μαρτίου του 2026.

 

