Enikos Newsroom

διεθνή

Τρόμος σε παραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε κοριτσάκι 8 ετών

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Τέξας, όταν ένα κορίτσι μόλις 8 ετών δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα με την οικογένειά της, καταλήγοντας με σοβαρά τραύματα στο πόδι.

Η μικρή Χάρπερ Οτσόα έπαιζε στα ρηχά νερά στο Γκαλβεστον το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, όταν ξαφνικά ένιωσε κάτι να τη δαγκώνει στο πίσω μέρος του ποδιού της, όπως περιέγραψε η μητέρα της στο τοπικό δίκτυο KWTX.

Η 8χρονη, όπως αναφέρει η New York Post, άρχισε να ουρλιάζει και κατάφερε να σπρώξει τον καρχαρία, ενώ η πανικοβλημένη οικογένεια την τράβηξε έξω από το νερό, διαπιστώνοντας το βαθύ τραύμα κάτω από τη γάμπα της.

«Ήταν τόσο πολύ το αίμα που ήταν δύσκολο να καταλάβουμε τι συνέβαινε», είπε η μητέρα της, Κρίστα, η οποία αρχικά νόμιζε ότι η κόρη της είχε δεχτεί επίθεση από σαλάχι.

«Μετά, όταν κατάφεραν κάπως να σταματήσουν την αιμορραγία, ο γιατρός μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι έμοιαζε με δάγκωμα καρχαρία».

Η Χάρπερ χρειάστηκε 13 ράμματα για να κλείσει το τραύμα, όμως τη Δευτέρα μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασε μόλυνση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα παραμείνει υπό νοσηλεία για μερικές ημέρες ακόμη, ώστε να λάβει αντιβιοτικά.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, η μητέρα της υπογράμμισε ότι η κόρη της ανταποκρίνεται καλά και διατηρεί το θάρρος της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Χάρπερ «ανυπομονεί να επιστρέψει στην παραλία μόλις αναρρώσει».

