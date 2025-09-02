Κίνα: Τι θέλει να δείξει ο πρόεδρος Σι με την μεγαλειώδη παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» – Ο Πούτιν και οι σύμμαχοί του απέναντι στην Δύση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έφτασε στο Πεκίνο, μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου Αε, για να παραστεί στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Κίνα. Η παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» την Τετάρτη θα τον φέρει δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας και άλλους ηγέτες κρατών.

Φωτογραφίες έδειξαν τον Κιμ να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου, συνοδευόμενος από την κόρη του. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχει στο παρελθόν δηλώσει πως εκείνη είναι η «πιο πιθανή» διάδοχός του.

Γιατί γίνεται η παρέλαση

Ο πρόεδρος Σι φιλοξενεί την παρέλαση για να τιμήσει την 80ή επέτειο από την επίσημη παράδοση των Ιαπώνων στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κιμ πέρασε στην Κίνα την Τρίτη με το τρένο του, το οποίο λέγεται ότι διαθέτει εστιατόριο με εκλεκτά γαλλικά κρασιά και φαγητά όπως φρέσκο αστακό. Αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ τη Δευτέρα, αλλά η βαριά προστασία του τρένου το κάνει να κινείται αργά.

Η δεσποινίς Κιμ εμφανίζεται συχνά δημοσίως δίπλα στον πατέρα της, από το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι πληροφορίες για εκείνη είναι πολύ περιορισμένες. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για την ηλικία της. Το 2023, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι πίστευε πως το κορίτσι ήταν περίπου 10 ετών.

Η κινεζική παρέλαση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον Σι, ο οποίος επιδιώκει να εδραιώσει την οικονομική και διπλωματική ισχύ του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή. Καθώς οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αποσταθεροποίησαν την παγκόσμια εμπορική τάξη, ο Σι προσπαθεί να παρουσιάσει την Κίνα ως έναν σταθερό εμπορικό εταίρο, σχολιάζει το BBC.

Η παρέλαση στο Πεκίνο αποτελεί ευκαιρία για τον Σι να επιδείξει την αυξανόμενη ικανότητα της χώρας του να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ σε κάθε σύγκρουση. Η εκδήλωση, διάρκειας 70 λεπτών, αναμένεται να περιλαμβάνει τον πιο σύγχρονο οπλισμό της Κίνας, με εκατοντάδες αεροσκάφη, τανκς και συστήματα κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών – την πρώτη φορά που παρουσιάζεται πλήρως η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, σε παρέλαση.

Τι θέλει να δείξει ο Σι

Ο Σι θα σταθεί δίπλα στον Κιμ και τον Πούτιν, σε μια εμφανή επίδειξη αλληλεγγύης προς την Μόσχα, απέναντι σε όσους υποστηρίζουν την Ουκρανία. Ο Κιμ έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με όπλα και στρατεύματα, μετά την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο βορειοκορεάτης πρόεδρος θα είναι ανάμεσα σε άλλους 26 αρχηγούς κρατών – μεταξύ αυτών ηγέτες από το Ιράν και την Κούβα – ενώ δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα παρελάσουν, σε σχηματισμό, στην ιστορική Πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Ηγέτες από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ και το Βιετνάμ έχουν επίσης προσκληθεί – ακόμη μία απόδειξη των προσπαθειών του Πεκίνου να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη γειτονική Νοτιοανατολική Ασία.

Η παρουσία του Κιμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ηγέτης της Βόρειας Κορέας συμμετέχει σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση. Η τελευταία φορά ήταν το 1959, όταν ο παππούς του, ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ-Σουνγκ, είχε παραστεί.

Η παρουσία της Ευρώπης

Μόνο ένας ηγέτης της ΕΕ θα παραστεί – ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο – ενώ η Βουλγαρία και η Ουγγαρία θα στείλουν αντιπροσωπείες. Η Κίνα δεν έχει καταδικάσει την πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και έχει κατηγορηθεί από τη Δύση ότι συνδράμει τη ρωσική πολεμική προσπάθεια μέσω της προμήθειας υλικών διπλής χρήσης και των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Το Πεκίνο το αρνείται αυτό.

Μετά τη συνάντησή τους την Τρίτη, ο Πούτιν περιέγραψε τον Σι ως αγαπητό φίλο, ενώ τα κινεζικά κρατικά μέσα χαρακτήρισαν τις σχέσεις τους υποδειγματικές. Χωρίς ακόμα σαφείς δεσμεύσεις από τον Πούτιν προς τον Τραμπ σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, η θερμή υποδοχή του Σι προς τον Ρώσο ηγέτη φαίνεται να επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς τους.

Η παρουσία του Κιμ αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με την τελευταία κινεζική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης το 2015, όταν η Πιονγιάνγκ είχε στείλει έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσο Ριονγκ-Χάε.

Ο απομονωμένος Βορειοκορεάτης ηγέτης σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, ενώ οι πρόσφατες επαφές του με ξένους ηγέτες περιορίζονται στον Πούτιν, με τον οποίο έχει συναντηθεί δύο φορές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τελευταία του επίσκεψη στο Πεκίνο ήταν το 2019, σε εκδήλωση για την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και τότε είχε ταξιδέψει με τρένο. Η παράδοση του ταξιδιού με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ – ο οποίος έκανε ταξίδια με τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη.

Ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε επίσης με τρένο, καθώς λέγεται ότι φοβόταν να πετάξει. Σύμφωνα με νοτιοκορεατικό μέσο, το θωρακισμένο τρένο διαθέτει περίπου 90 βαγόνια, μεταξύ των οποίων αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους υποδοχής και υπνοδωμάτια.