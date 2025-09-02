Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Ένα άτομο μεταφέρθηκε με αναπνευστικά στο «Σισμανόγλειο»

Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ένα άτομο, από κτίριο που βρίσκεται κοντά στην επιχείρηση, όπου εκδηλώθηκε φωτιά το απόγευμα της Τρίτης (2/9) στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη επί της οδού Χρυσοστόμου, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο» με αναπνευστικά λόγω των καπνών.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε νωρίτερα αναγνώστης στο enikos.gr: