Κίνα: Το Πεκίνο θα επιδείξει αύριο τα νέα υπερσύγχρονα όπλα του – Το «μήνυμα» που στέλνουν προς τη Δύση

Στις 3 Σεπτεμβρίου το Πεκίνο θα τραβήξει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη. Η στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν δεν θα είναι μόνο μια τελετή μνήμης, επέτειο της νίκης κατά της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μια ισχυρή επίδειξη δύναμης προς τη Δύση, με στόχο να δείξει ότι η Κίνα εισέρχεται σε μια νέα εποχή πολέμου, υψηλής τεχνολογίας.

«Ετοιμαστείτε για τον πόλεμο του μέλλοντος»

Αύριο, 3 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Τιενανμέν, θα γιορτάσει την 80ή επέτειο της νίκης κατά της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με μια φαντασμαγορική στρατιωτική παρέλαση. Η εκδήλωση δεν είναι μόνο ένα τελετουργικό ιστορικής μνήμης αλλά και ένα μήνυμα προς ολόκληρο τον κόσμο – «ετοιμαστείτε για τον πόλεμο του μέλλοντος», σχολιάζει το Wired.

Στην τελετή θα παραστεί ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, μαζί με αρκετούς ξένους ηγέτες και αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η παρουσία του Ρώσου Προέδρου έχει προκαλέσει σκέψεις αποχής σε ορισμένους Ευρωπαίους πρέσβεις, που φοβούνται ότι θα συμβάλει στη διεθνή νομιμοποίηση του Κρεμλίνου εν μέσω του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Τα νέα όπλα στέλνουν μήνυμα

Η παρέλαση θα διαρκέσει περίπου 70 λεπτά, με δεκάδες σχηματισμούς να περνούν από τη λεωφόρο Τσανγκάν, στην καρδιά του Πεκίνου.

Ο Σι, ως ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, θα επιθεωρήσει τα στρατεύματα πριν ξεκινήσει η πορεία στην πλατεία. Θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες, πάνω από 100 αεροσκάφη και εκατοντάδες οχήματα ξηράς.

Το επίσημο θέμα είναι «ο εορτασμός της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης». Ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα είναι η επίδειξη της ικανότητας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΛΑΣ) να διεξάγει πολέμους υψηλής τεχνολογίας σε νέους στρατηγικούς τομείς: τον κυβερνοχώρο, το διάστημα, τον ηλεκτρονικό και τον υπερηχητικό πόλεμο.

Σύμφωνα με διαρροές από τις πρόβες και επίσημες πηγές, που επικαλείται το Wired, θα παρουσιαστούν περισσότερα από 100 συστήματα οπλικών μοντέλων, όλα εγχώριας παραγωγής και ήδη σε επιχειρησιακή υπηρεσία.

Πύραυλοι

Ανάμεσα στα πιο αναμενόμενα όπλα είναι οι νέοι αντιπλοϊκοί πύραυλοι της σειράς YJ (Ying Ji, «Eagle Shot»), με κωδικούς YJ-15, YJ-17, YJ-19 και YJ-20.

Πρόκειται για συστήματα σχεδιασμένα με συγκεκριμένη αποστολή: να εξουδετερώσουν μεγάλες αμερικανικές ναυτικές μονάδες, ιδίως τα αεροπλανοφόρα – την καρδιά της αμερικανικής υπεροχής στον Ειρηνικό.

Αυτά τα πλοία αποτελούν μέρος της στρατηγικής A2/AD της Κίνας (Anti-Access/Area Denial), δηλαδή της δημιουργίας «αμυντικών φυσαλίδων» που μπορούν να εμποδίσουν ή να καταστήσουν εξαιρετικά επικίνδυνη την πρόσβαση εχθρικών στόλων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, τα στενά της Ταϊβάν και τον δυτικό Ειρηνικό.

Οι προδιαγραφές παραμένουν απόρρητες, αλλά από δοκιμές και αναλύσεις ειδικών έχουν προκύψει ορισμένα χαρακτηριστικά: ταχύτητα τουλάχιστον Mach 4-6, εμβέλεια εκατοντάδων χιλιομέτρων, δυνατότητα τελικών ελιγμών για αποφυγή αντιπυραυλικών συστημάτων, συνδυασμένο προφίλ πτήσης, πολλαπλή καθοδήγηση με δορυφόρους Beidou, ενεργό ραντάρ και υπέρυθρους αισθητήρες, καθώς και ευελιξία εκτόξευσης από αεροσκάφη, πλοία, υποβρύχια ή χερσαίες πλατφόρμες.

Με αυτά τα όπλα, όπως επισημαίνουν αναλυτές, το μήνυμα είναι σαφές: «τα αεροπλανοφόρα δεν είναι πλέον άθικτα και ο Ειρηνικός δεν είναι πλέον “αμερικανική θάλασσα”».

Υπερηχητικοί πύραυλοι και ICBM

Στην παρέλαση αναμένονται επίσης νέοι εκτοξευτές, ικανοί να ξεπερνούν τις αμερικανικές αντιπυραυλικές άμυνες και να προσφέρουν στο Πεκίνο αξιόπιστη στρατηγική αποτροπή.

Οι εικόνες από τις πρόβες δείχνουν χερσαία κινητά συστήματα βαλλιστικών πυραύλων, ιδανικά για να εξασφαλίσουν δυνατότητα «δεύτερου πλήγματος» σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης.

Κύρια μοντέλα είναι το DF-31AG, με εκτιμώμενη εμβέλεια άνω των 11.000 χιλιομέτρων, και το DF-41, που θεωρείται ο πιο ισχυρός διηπειρωτικός πύραυλος της Κίνας, με εμβέλεια 12.000–15.000 χιλιομέτρων και δυνατότητα μεταφοράς έως 10 ανεξάρτητων πυρηνικών κεφαλών MIRV.

Παράλληλα, η Κίνα επενδύει στο JL-3, έναν ICBM (Διηπειρωτικος βαλλιστικός πύραυλος) που εκτοξεύεται από πυρηνικά υποβρύχια και ήδη τοποθετείται στη νέα κλάση Type 096.

Το φονικό stealth drone

Αναλυτές εκτιμούν ότι στην παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί και το FH-97, το πρώτο κινεζικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έχει κηρυχθεί επιχειρησιακά έτοιμο. Έχει το παρατσούκλι «loyal wingman» και μπορεί να συνεργάζεται με επανδρωμένα μαχητικά, εκτελώντας αποστολές αναγνώρισης, επίθεσης και ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, «η Κίνα θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που διαθέτει αυτόν τον τύπο stealth drone σε κατάσταση “combat ready”», ξεπερνώντας ακόμη και τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, που συνεχίζουν τις δοκιμές στα Boeing MQ-28 Ghost Bat και Skyborg αντίστοιχα.

Το FH-97 μπορεί να μεταφέρει κατευθυνόμενες βόμβες και πυραύλους αέρος-αέρος ή αέρος-εδάφους, διαθέτει αισθητήρες για αναγνώριση και μπορεί να «δικτυώνεται» με μαχητικά όπως τα J-20 ή J-16, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Επίσης, ενσωματώνει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για αυτόνομη πλοήγηση, αποφυγή απειλών και συνεργασία με επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το μήνυμα προς Ουάσιγκτον, Τόκιο και Ταϊπέι είναι σαφές: το Πεκίνο μπορεί πλέον να υποστηρίζει αεροπορικές επιχειρήσεις νέας γενιάς, δύσκολα αντιμετωπίσιμες με τα σημερινά συστήματα άμυνας.

Ηλεκτρονικός πόλεμος

Δίπλα στους υπερηχητικούς πυραύλους και τους ICBM, η Κίνα αναπτύσσει και ένα λιγότερο θεαματικό αλλά δυνητικά επαναστατικό οπλοστάσιο: συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας.

«Αν οι πύραυλοι είναι το όπλο της ορατής αποτροπής, τα ηλεκτρονικά όπλα και τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι τα αθόρυβα εργαλεία που μπορούν να τυφλώσουν τα εχθρικά ραντάρ και τα συστήματα επικοινωνίας, να εξουδετερώσουν drones και πυραύλους εν πτήσει και να προστατεύσουν τις κινεζικές δυνάμεις από κυβερνο- και διαστημικές επιθέσεις», σημειώνει το Wired.

Η Κίνα έχει επενδύσει μαζικά σε αυτόν τον τομέα, θεωρώντας τον καθοριστικό για τη νίκη της σε «ευφυείς» πολέμους πληροφοριών και δεδομένων.

Χερσαία και ναυτικά συστήματα μπορούν να μπλοκάρουν τις συχνότητες ραντάρ, πυραύλων cruise και δορυφόρων, ενώ ταξιαρχίες του ΛΑΣ συνδυάζουν κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικές παρεμβολές, πλήττοντας ταυτόχρονα υλικό και λογισμικό του αντιπάλου.

Στα «εκθέματα» θα βρίσκονται και τα πιο πρόσφατα μοντέλα μη επανδρωμένων αναγνωριστικών και μαχητικών drones, ακόμα και υποβρύχιων, διευρύνοντας τις δυνατότητες επιτήρησης της Κίνας σε αμφισβητούμενες θάλασσες.

Το ντεμπούτο αυτών των συστημάτων στην παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου έχει έντονο συμβολισμό. Το Πεκίνο θέλει να δείξει ότι «όχι μόνο έφτασε τη Δύση, αλλά σε ορισμένους τομείς φιλοδοξεί να την ξεπεράσει», καταλήγει το Wired.